Así se movieron las piezas en el tablero de las exportaciones del agro

Celulosa, carne bovina y trigo fueron los bienes de exportación que generaron mayores ingresos de divisas en lo que va de 2024, ocupando ese orden en el podio, con base en el análisis elaborado por los profesionales de Uruguay XXI.

Según se actualizó en el informe mensual de comercio exterior, en el trimestre inicial del año ingresaron US$ 540 millones por celulosa (+6% con relación a igual período de 2023); US$ 501 millones por carne bovina (-6%); y US$ 193 millones por trigo (+136%).

La celulosa explica el 20% del total de ingresos acumulados (ver el dato más adelante), considerando la totalidad de los rubros, con una participación de 18% para la carne bovina y de 7% para el trigo.

Es probable que el liderazgo de la celulosa se sostenga, también la posición de la carne bovina como escolta, pero en el tercer escalón es probable que pronto haya algún cambio, dado que se irá apagando la colocación del cereal y hay otros segmentos con crecimiento esperado, como soja, arroz y lácteos.

En el caso del arroz, se ha cosechado el 40% del área y se espera un volumen global de 1,3 millones de toneladas, que se exportan casi en su totalidad.

En soja, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, informó que la cosecha en este otoño se aproximará a tres millones de toneladas.

En el caso de los lácteos los embarques son más estabilizadas durante todo el año sin picos de embarques que dependan tanto de una estacionalidad productiva.

Último podio anual

Al cierre del ejercicio de 2023, siempre con base en datos de Uruguay XXI, el podio fue ocupado por carne bovina (US$ 2.081 millones); celulosa (US$ 2.019 millones); y lácteos (US$ 818 millones).

Planchas de celulosa.

Mismo podio en marzo

Las ventas de celulosa alcanzaron un total de US$ 157 millones en marzo, con un aumento del 9% interanual, por lo cual continúa su camino a ser el producto más exportado en 2024. A pesar de una fuerte caída del 28% en los precios interanuales, se registró un aumento del 50% en el volumen exportado, lo que compensó el guarismo final.

Debido a un descenso del 27% en el mes, la carne bovina es en marzo de 2023 el segundo producto más exportado. En términos de volumen, las exportaciones de carne bovina disminuyeron un 19%, mientras que el precio experimentó una caída del 10%. Este resultado fue influenciado principalmente por las menores adquisiciones por parte de China, donde las exportaciones cayeron un 53% interanual. Sin embargo, hubo un aumento del 37% en las exportaciones hacia Estados Unidos en comparación con el año anterior, un patrón similar al observado el mes pasado.

Este mes, las exportaciones de trigo exhibieron un comportamiento muy positivo. Las ventas externas de este cereal aumentaron un impresionante 220% en comparación con febrero de 2023, alcanzando un total de US$ 70 millones. Una vez más, se destacaron las colocaciones hacia Angola y Brasil, consolidando así la posición en estos importantes mercados.

Carlos Pazos

Exportación de carne vacuna.

El resto de la escalera

En el resto de los 10 rubros principales en la exportación acumulada en 2024 aparecen varios más del sector de los agronegocios: productos lácteos en el quinto escalón con US$ 176 millones (-17%); madera y productos de madera en el sexto con US$ 109 millones (-22%); subproductos cárnicos en el octavo con US$ 104 millones (-6%); y malta en el noveno sitio con US$ 74 millones (+7%).

Otros rubros de relevancia por el sector aparecen de momento fuera de la lista de los 10 principales: arroz con US$ 72 millones en el lugar 11°; cebada sin procesar con US$ 51 millones en el 13°; colza y carinata con US$ 50 millones en el 14°; margarina y aceites con US$ 43 millones en el 15°; lanas y tejidos con US$ 35 millones en el 17°; y cuero y sus manufacturas con US$ 30 millones en el sitio 20°.

Leve caída en ingresos

Uruguay XXI informó que en el período enero-marzo de 2024 ingresaron por exportaciones de bienes (incluyendo las generadas desde zona franca) desde Uruguay US$ 2.757 millones, un 2% menos que lo alcanzado en igual lapso del año pasado.

En el caso del último mes concluido, en marzo de 2024 las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 893 millones, lo que implicó una caída del 14% en términos interanuales.

En ese mes, las exportaciones de celulosa, trigo y vehículos fueron las de mayor incidencia positiva en la variación mensual, en tanto que carne bovina y colza y carinata tuvieron un impacto negativo en marzo.

Juan Samuelle

Cosecha de trigo.