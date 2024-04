¿Cuánto le sale a Peñarol la multa para que no vengan hinchas de Rosario Central por Copa Libertadores?

Peñarol retornó este miércoles a la hora 8.00 a Uruguay tras jugar el martes por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores perdiendo 3-2 contra Atlético Mineiro.

Al llegar al aeropuerto, el exdelegado del club y ahora suplente en el consejo directivo, Gonzalo Moratorio, habló en Minuto 1 de Carve Deportiva que se emite por AM 1010 sobre los incidentes que se generaron en el Mineirao, sobre la sanción que recibió Peñarol por los hechos de violencia ocurridos en la primera fecha contra Rosario Central y también sobre la posibilidad que los hinchas del canalla no vengan al Campeón del Siglo para el partido de la última fecha de la serie.

Moratorio dijo que la sanción que recibió Peñarol de parte de Conmebol estuvo dentro de los límites de lo razonable: "Había varias situaciones: las banderas, las bengalas, la gente de seguridad en el alambrado, la demora que por suerte la entendieron que nos pasearon dentro de Rosario y por eso no nos metieron un solo peso de multa. Y obviamente el tema de ambos presidentes, es una multa entendible y comprensible dentro de los parámetros que maneja Conmebol".

Peñarol, en realidad, pretendía que Rosario Central fuera castigado con quita de puntos por la pedrada que recibió Maximiliano Olivera en la cara una vez finalizado el partido.

AFP

La pedrada a Olivera le salió barata a Rosario Central

También pretendían una sanción mínima para Peñarol arguyendo que su hinchada fue agredida con vallas lanzadas desde una tribuna superior por los hinchas locales.

Sin embargo, Conmebol le aplicó a Peñarol dos multas, por el valor total de US$ 25 mil y a los presidentes de ambos clubes US$ 5.000 a cada uno. A Rosario Central se le aplicó una multa mayor, US$ 50 mil. Más allá de que el monto es el doble, Conmebol entendió que las responsabilidades estaban compartidas en los hechos de violencia que se generaron.

Sobre esa sanción al elenco argentino, Moratorio dijo: "Es una sanción con la que en algunas cosas estamos de acuerdo y otras que no. Creemos que pudo ser mayor el monto de la multa para ellos, pero eso no nos genera ningún beneficio directo. Obviamente tienen otro tipo de consecuencias que pueden afectarlos a nivel deportivo, no solo a nivel institucional, como jugar a puertas cerradas con Mineiro y perder una tribuna con Caracas. No estamos de acuerdo con que la gente de Rosario Central venga al Campeón del Siglo, porque sabemos que quedaron heridas abiertas. Advertimos de esto a la Conmebol, no fuimos escuchados y van a tener que venir o pagar Peñarol la multa, eso se verá. Es un problema abierto que tenemos, nos hubiera gustado una consecuencia adicional sobre ese punto".

Cuando le repreguntaron sobre esa posibilidad de no venderle entradas a Rosario Central, Moratorio respondió: "No lo descartamos, algunos directivos ya la evaluaron, nos consultaron y es algo viable; lo hablaremos en el consejo directivo, falta bastante todavía, hay que ver si Rosario Central apela su fallo".

Foto: Camilo Dos Santos.

Gonzalo Moratorio, exdelegado de Peñarol

Moratorio dijo que no venderle entradas a los visitantes está penalizado por Conmebol con una multa de US$ 20 mil.

"Es darle seguridad a nuestro público, que no haya consecuencias para el Campeón del Silgo y para Peñarol, que se evaluará porque también se puede perder la venta de 2.000 boletos al peso promedio que se le vende a los visitantes", agregó el exdelegado del club.

Sobre los incidentes que hinchas de Peñarol protagonizaron en el Mineirao ante Belo Horizonte expresó: "Hubo inconvenientes con la Policía en general, se tiraron un par de bombas de gas pimienta, se logró el efecto con la Policía ingresando pero con consecuencias para el estadio por había gente llorando y que no podía respirar, a nosotros en el palco también nos afectó y a los jugadores también porque debieron parar y tomar agua. Hay heridos por balas de goma, pero son de baja consideración, no hay detenidos y fue una situación complicada, pero pudo haber sido más grave".

Peñarol, con un antecedente fresco ante Rosario Central, será nuevamente multado y seguirá perdiendo dinero de los premios que paga Conmebol por la participación en la Copa Libertadores.

En el partido hubo dos hinchas de Peñarol detenidos. Pero después del partido fueron liberados.

Douglas Magno / AFP Los hinchas detenidos fueron liberados

Además de las peleas por la Policía, un hincha de Peñarol fue captado por una foto de AFP realizando un gesto racista hacia los hinchas brasileños. Conmebol es muy celosa de castigar ese tipo de gestos. Los clubes son los afectados y la única forma de atemperar un castigo por eso es lograr identificar claramente al hincha y radiarlo de los espectáculos deportivos y en su caso, de los padrones sociales del club.

Douglas Magno / AFP

El gesto racista de un hincha de Peñarol en el Mineirao

"Desconocemos la situación, si hay denuncia la evaluaremos porque es un acto absolutamente repudiable, pero por lo que me decís fue evidentemente individual. Si fue un hincha, buscaremos identificarlo para que sea castigado dentro del margen de inhabilitación de los espectáculos deportivos; trataremos que a Peñarol no le recaiga una sanción", dijo Moratorio.