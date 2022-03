Precio del novillo especial cumple cuatro semanas arriba de los US$ 5

Desde hace cuatro semanas el novillo especial en Uruguay está arriba de los US$ 5 por kilo de carcasa. Nada en el horizonte hace pensar que el escenario de firmeza cambie, estiman operadores de mercado consultados. La guerra, por ahora, no afecta mayormente al mercado de carnes y la demanda internacional sigue empujando.

Si bien desde la semana pasada se detuvo la suba vertiginosa de precios que traía desde mediados de enero, hay plena firmeza para el gordo. Los precios tienden a estabilizarse. Hace un año atrás el novillo estaba a US$ 3,58. En la nueva normalidad ganadera, volver abajo de los US$ 4 no se ve como una posibilidad cercana.

Alguna planta propuso valores por debajo de US$ 5 la semana pasada y el mercado no lo convalidó. En los últimos días se siguieron haciendo negocios por encima de esa referencia para novillos especiales de exportación, y el promedio de las ventas para la categoría está en ese eje, con cargas que van de una semana a 10 días.

Las lluvias y el empuje forrajero mejoran el posicionamiento del productor, que aprovecha a dar buena terminación a los ganados. La oferta de lotes buenos y pesados es baja. Y esos son los que inclinan el fiel de la balanza arriba de US$ 5.

La vaca gorda especial ronda los US$ 4,75 por kilo, con un abanico más amplio de precios por peso y calidad.

La faena sigue notoriamente por encima de las 50 mil cabezas a la semana.

La faena no afloja

La faena de la semana pasada fue la más alta en lo que va del año y respalda la firmeza de la hacienda gorda. Fueron 57.609 vacunos los faenados en la semana, que llevaron el acumulado anual a 470.132 cabezas, un 18% más que el arranque de 2021.

El apetito global por carne vacuna se mantiene. La demanda internacional es sostenida. Por ahora la guerra entre Rusia y Ucrania no ha afectado mayormente al mercado de carnes, más allá de los envíos concretos que van a Rusia, mayoritariamente menudencias para el caso de Uruguay.

En China, el principal destino de la carne uruguaya, la operativa se ha mantenido ágil tras el año nuevo lunar –en febrero–, con precios destacados.

Carne vacuna a US$ 4.938/ton

El precio semanal de exportación cayó para carne vacuna, pero el promedio de las últimas cuatro semanas móviles es de US$ 4.938 por tonelada, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En el acumulado anual el valor se encuentra 30% por encima del promedio de 2021, con US$ 4.859 por tonelada.

Este año se espera que China aumente sus importaciones de carne vacuna y de ganado en pie, de acuerdo a las estimaciones de la oficina en Beijing del Departamento de Agricultura de Estados unidos (USDA) publicadas la semana pasada. Se desaceleraría la tasa de suba, que rondará el 3% interanual.

EO

Reposición con valores récord

Las señales que llegan desde afuera, faenas extraordinarias y precios del gordo nunca antes vistos han empujado los valores de la reposición y han estimulado la aparición de oferta en las puertas de la zafra de terneros.

En los remates virtuales de esta semana los terneros promediaron US$ 3,12 por kilo en Pantalla Uruguay y US$ 2,81 en Lote 21, un récord en cada uno de los consorcios. La diferencia entre uno y otro radica centralmente en el peso de los lotes, en ambos remates con altos promedios al bulto.

Mercado sólido en ovinos

El mercado de ovinos va en la misma línea que los vacunos: sólido. La oferta se ha balanceado, con mayor volumen de ovejas y capones. La demanda es sostenida y los precios van en ascenso. Las categorías pesadas se colocan de manera fluida con demanda ávida.

El cordero cotiza sobre los US$ 4,25 por kilo, el borrego en US$ 4,33, el capón US$ 3,93 y la oveja US$ 3,86.

La faena cayó la semana pasada a 24.284 ovinos, pero en el acumulado anual ya cruzó las 250.000 cabezas, un 4,4% más que en igual periodo de 2021.

El precio de exportación para la carne ovina está en US$ 5.123 la tonelada en lo que va de este año, es decir un 7,6% arriba de los US$ 4.760 por tonelada de igual periodo del año pasado, siempre con base en datos del INAC.