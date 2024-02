Las lluvias serán determinantes en la pulseada del mercado ganadero

Los productores ganaderos se mantienen firmes en resistir el ajuste en los valores que propone la industria frigoríficos.

Esto le ha puesto un freno al mercado, y los negocios que se concretan se hacen en referencias similares a los que se venían operando días atrás: US$ 3,35 a US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza para el novillo y entre US$ 3,05 y US$ 3,10 para la vaca.

El posicionamiento dispar entre industrias, pocos negocios y fuertes expectativas por los pronósticos de lluvias pautan el cierre de la semana en el mercado ganadero.

Juan Samuelle

Las lluvias le dan una mano al productor.

También la firmeza en la reposición y en el mercado de los ovinos.

“Muchos productores siguen con la decisión de esperar, las lluvias son definitorias”, comentó Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Aun no hay faltante de forraje, pero sí se ha perdido calidad, comentó el operador. “Y eso determina que la ganancia de peso que tenían los ganados se haya frenado”, añadió.

Más que por hacienda de pasto, los destacados volúmenes de faena reflejan una mayor participación de ganado de corral por la ventana de cuota 481.

La semana pasada se faenaron 50.218 vacunos y enero cerró con 196.422 cabezas procesadas, 30% más que en 2023.

Hay expectativa por cómo se moverá el mercado en los próximos días, dependiendo de qué pase con las lluvias y cómo se mueva la faena post cuota. “Estamos en una situación de espera a ver dónde es que el mercado toma definitivamente posición de equilibrio”, señaló Basso.

Juan Samuelle

Lluvias en campos del centro de Uruguay.

El mercado de exportación para la carne vacuna arrancó el año sin mucho movimiento y flojo en precio para las colocaciones de Uruguay.

Blasina y Asociados

El Índice Medio de Exportaciones (IMEx) promedió US$ 3.976 en enero, una caída interanual de 2%, y el valor más bajo para enero de los últimos dos años.

Firmeza en la reposición

En la reposición hay firmeza de valores en general, como se vio en los remates de Lote 21 y Plaza Rural esta semana, donde los novillos livianos fueron la estrella con valores destacados y la demanda superó a la oferta. En negocios particulares hay productores más cautelosos a la hora de cerrar negocios, sin una oferta urgida por vender, pero con posicionamiento más prudente que en semanas anteriores.

“Todo eso acompañado por las señales que vienen del gordo”, dijo Basso.

La relación de reposición vuelve a subir luego de seis meses a la baja.

Mercado en suba para el ovino

En el caso de los ovinos, el mercado sigue muy firme, con buena demanda para todas las categorías. La colocación es ágil con destino a faena, no así en negocios para el campo. La demanda industrial es firme y con precios en suba que, para Basso, “marcan claramente que el mercado ha dado señales de recuperación en el exterior que la está captando el mercado”.

Las referencias de precios rondan los US$ 3,08 para el cordero, US$ 2,47 los capones y US$ 2,39 la oveja.

La faena de ovinos en enero, sin embargo, fue la más baja desde 2020 con 79.374 cabezas, casi 30% por debajo que en los dos últimos años.

“Creo que las perspectivas para el 2024 son muy buenas, sobre todo teniendo en cuenta el anuncio de Israel con la habilitación de carne con hueso para ese destino. Creo que ese va a ser un elemento positivo para todo el desarrollo de mercado y para potenciar toda la cadena en su conjunto”, apuntó Basso.