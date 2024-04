Fernando Alonso: "Era la decisión natural, seguir corriendo y haciéndolo en Aston Martin"

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, que este jueves anunció su renovación con la escudería inglesa Aston Martin -en la que ingresó el año pasado-, declaró, en una videoconferencia con un reducido grupo de medios de información, entre ellos la Agencia EFE, que, "al 99 por ciento, no" pensó en la posibilidad de retirarse y que la recién anunciada "era la decisión natural" para él: "seguir corriendo y seguir haciéndolo en" su actual equipo.

Alonso, de 42 años -que quiso demostrar "lealtad al proyecto" de un equipo del que afirmó que, una vez tomada la decisión de seguir en la categoría reina, iba a ser su "primera opción", como "así fue", finalmente-, con 32 victorias y 106 podios en la F1, firmó un contrato multianual con la escudería de Silverstone, cuya duración exacta no se ha hecho pública, pero que, como mínimo, llegará a 2026: cuando entre en vigor la nueva reglamentación en lo que al diseño de los coches se refiere y cuando el motorista de Aston Martin sea Honda.

"Fue una decisión fácil de tomar. Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no en la F1 y saber cuál era mi compromiso. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula Uno y por Aston Martin, eso no cambió. Quería hablar conmigo mismo, porque para estar al cien por cien en esta categoría, tienes que renunciar a todo. Y una vez que tomé la decisión de seguir, después del Gran Premio de Australia más o menos, estaba claro que Aston Martin iba a ser mi prioridad, como dije en febrero", dijo.

"Me senté con ellos. Yo quería seguir y ellos querían que siguiese; y si las dos partes están de acuerdo, las cosas son más sencillas. Y llegas a un acuerdo. Quería seguir corriendo con este equipo. Y quería demostrar mi lealtad a esta escudería", explicó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006) nada más darse a conocer la noticia de su renovación.

"Hace un año y medio comenzó nuestra relación y hemos logrado muchas cosas juntos. Algunas, probablemente, sin precedentes en la F1, como fue lograr tantos éxitos en tan corto espacio de tiempo. Y sentí que esto era sólo el principio del viaje. No podía ser el final de nuestro viaje juntos", comentó Alonso, que seguirá siendo el piloto más veterano de la parrilla durante unos cuantos años más.

"Estoy muy contento y emocionado de seguir corriendo y de seguir haciéndolo en este equipo, en el que me siento en casa. También por toda la gente en la fábrica, por la dirección y todos los empleados. Por todo el mundo en el equipo, por nuestros patrocinadores. Era la decisión natural: seguir compitiendo y seguir haciéndolo con Aston Martin. Fue muy fácil", explicó.

Alonso reconoció que mantuvo conversaciones con otras escudería, sin concretar. "Hablé con otra gente, obviamente. Cuando entras en negociaciones, tienes que mirar como está el mercado, ver cómo se mueve y escuchar propuestas. Pero en mi cabeza, Aston (Martin) era lo más lógico y lo mejor. Y donde me sentí más deseado. Con el resto no llegamos a otra conclusiones mayores. En Aston había ansia de seguir trabajando juntos, que era la misma que tenía yo. Por eso fue fácil tomar la decisión de renovar".

Fernando, asimismo campeón del mundo de Resistencia (WEC, con Toyota), categoría en la que logró, entre otras victorias, las dos que se anotó en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia), valoró el hecho de que la ampliación del contrato -sin especificar su duración exacta- tenga un recorrido "multianual".

"Fue importante, no voy a mentir, que el acuerdo haya sido multianual. Comprometerme con un proyecto de un año no tenía sentido. Con esto no quiero decir que haya tenido ofertas de aquí o de otro sitio de un solo año; o algo parecido... desde la primera conversación con Aston, lo más atractivo desde un principio es todo lo que estamos construyendo aquí. El año pasado se acabó el nuevo 'campus'. Este año llegará el túnel de viento. Y luego llegará la nueva reglamentación, con Honda como socio", explicó.

"Todo eso era algo obligatorio, muy importante para mí. Y parte de mi decisión de seguir con Aston es que en 2026 llega Honda. Y que están con Aramco, que es el más grande y el mejor patrocinador del mundo. Tenemos gente muy brillante y talentoso en la parte técnica del equipo, que se beneficiarán del nuevo túnel de viento y de todas las nuevas instalaciones en Silverstone", comentó Alonso, que después de batir casi todos los récords de precocidad en su día, entre sus múltiples plusmarcas cuenta la de ser el piloto que ha afrontado más Grandes Premios en la F1: 384 en total.

"Hubo muchos factores que convertían a Aston en la opción más atractiva. Y no es sólo 2026. En lo que a mí respecta, es un proyecto de vida. Es el contrato más largo que he firmado en mi carrera", afirmó el genial piloto asturiano este jueves durante la videocoferencia en la que participó Efe. "Esto me va a ligar a Aston durante muchos más años, incluso después de que deje de ser piloto. Serían más de 25 años de experiencia en la F1; y entre diez o quince fuera de la misma. Es decir, más de 40 años en el mundo del automovilismo. Eso es algo beneficioso para el equipo; y muy atractivo para mí, también" añadió.

"Honda, como fabricante, no es sólo una figura primordial en la F1. También en otras categorías. Lo es, en general, en el mundo del automovilismos y del motor en general. Es una empresa que siempre respeté. No funcionaron las cosas cuando entraron de nuevo, en los años en McLaren. Pero han arreglado las cosas. Y en estos momentos dominan este deporte, en el que están ganandi Mundiales (con el neerlandés Max Verstappen y con Red Bull) estos últimos años".

"Así que creo que ya tienen una base, con miras a 2026, que es muy fuerte. Y tienen la capacidad de construir cosas muy grandes. Sé que están muy motivados; y también tengo ganas de experimentar las cosas relacionadas con la nueva reglamentación en cuanto a lo que al combustible sostenible se refiere, también. Creo que esta relación con Honda y la que ya tenemos con Aramco será un 'win - win'. Una situación en la que ganaremos todos", indicó.

"Me encanta y respeto mucho la cultura japonesa, venimos del Gran Premio de Japón, que siempre es una carrera especial, en la que siempre llevo un casco especial. Tengo un tatuaje de un samurai en mi espalda, como todos sabéis. Hay mucha relación con Japón y 2026 es atractivo, sobre todo después de la experiencia con McLaren-Honda y en la Indy, ahora tenemos esta nueva oportunidad de trabajar juntos, algo que me resulta francamente atractivo.

El anuncio de la renovación de Alonso es el segundo de importancia desde que antes incluso de los test de pretemporada se anunciara el pase del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) a partir del año que viene con Ferrari, escudería de la que sale el español Carlos Sainz, que aún no ha anunciado su destino para 2025.

El Mundial 2024 -que lidera de nuevo Verstappen, por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez, con el que este curso ha firmado tres 'dobletes' en las cuatro primeras carreras (la otra, en Australia, la ganó Sainz)- arrancó con los mismo pilotos y las mismas formaciones con las que acabó 2023. Pero más de la mitad de la parrilla no tiene contrato con miras al año próximo.

El anuncio de este jueves aclara, en términos generales, algunas cosas; pero al suponer continuidad en Aston Martin, no supuso un 'bombazo' como el que protagonizó hace un par de meses Hamilton. "Lewis cumple 40 en enero, así que no seré el único con 40 o más años en la parrilla", recordó el catedrático de Oviedo, que el pasado domingo firmó otra sensacional carrera, extrayendo lo máximo posible del AMR24 para acabar sexto en Suzuka, donde admitió haber mantenido charlas con los responsables de Honda.

Sin embargo, Fernando no quiso aclarar con qué otros equipos conversó. "No voy a decir con qué equipos hablé. Eso no es importante. Hoy es el día de Aston Martin. Todo el mundo tiene conversaciones con todo el mundo, porque todos queremos saber cómo están las cosas. Y hay conversaciones incluso sin que haya intereses claros".

"Sí, parece que seguiré corriendo a los 45 o incluso con más años. Pero puede ser que no sea así. Si un día no me siento motivado, o veo que no soy rápido, lo dejo. Tengo una relación muy sana con Aston Martin. Y buscaríamos soluciones. Pero ahora mismo no veo mi retirada en un futuro cercano. La de Japón del pasado domingo fue una de mis mejores carreras. Y Lewis cumple 40 en enero, así que tampoco seré el único con 40 o más años en pista", comentó.

"Para mí lo más importante no era sólo mis condiciones de pilotaje. Era más por los viajes, que cada vez son más largos y exigentes, por lo menos para mí. Quería ver cómo superaba este duro periodo de arranque de temporada, porque si veía que no me gustaba, era mejor dejarlo. Pero si superaba estos largos viajes, con unos cambios de horarios tan duros y era feliz, supondría que querría seguir. Esto era lo primero que quería clarificar".

"Si las cosas fueran mal dentro del equipo o de la pista, obviamente, iba a ser algo a tener en cuenta, también. Pero estamos muy cerca, los cuatro equipos que estamos por detrás de Red Bull. Y este equipo progresa. Nunca eres lo suficientemente rápido en la F1. Pero hace 22 meses teníamos un pequeño edificio, el que pertenecía a (la escudería) Jordan. Y ahora estamos a media décima con Ferrari y Mercedes. Eso y la ambición del proyecto fue lo que ayudó a decidirme. Nunca pensé realmente en retirarme. Se puede decir que al 99 por ciento, quería seguir", explicó el doble campeón del mundo asturiano durante la videoconferencia en la que participó Efe este jueves.

"Toda mi vida, todo lo que entreno, cómo me preparo, lo que como... todo lo hago para estar lo mejor preparado posible para pilotar en la F1. No sería feliz sentado en casa viendo las carreras. La parte mala es estar echando de menos a mi familia: o no tener la mía propia. Iré viendo las cosas año a año. Y mi familia vendrá más a menudo. De momento, a la próxima carrera, en Miami (EEUU) vendrán mi madre (Ana), mi hermana (Lorena) y mis sobrinas (María y Bianca)", explicó Alonso después de anunciar su renovación por varios años más con Aston Martin. EFE