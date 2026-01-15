Dólar
Compra 37,45 Venta 39,85

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
34°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.

Manifiestos de verificación y posiciones de clientes

15 de enero 2026 - 16:27hs
WhatsApp Image 2026-01-15 at 4.26.08 PM

Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación)

Manifiestos de verificación y posiciones de clientes.

Por resolución del Banco Central del Uruguay RD/415/2025, de diciembre de 2025, se dispuso:

1) La disolución y el consiguiente estado de liquidación administrativa de Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.

2) Designar en carácter de Liquidador Delegado, con las amplias facultades que la legislación confiere, a la Cra. Ana Chaves.

Asimismo, en cumplimiento de sus cometidos legales, la liquidadora, hace saber por este medio que toma como válidos los créditos y posiciones de clientes que surgen de la revisión realizada por el Banco Central del Uruguay con fecha 30 de octubre de 2025 y actualizada al 17 de diciembre de 2025.

Dichos créditos, conjuntamente con sus antecedentes, quedan de manifiesto por un plazo de 10 días hábiles (artículo 14 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 2002), en sede de Liga de Defensa Comercial, Herrera y Obes 1413, de 14 a 16 horas.

A los efectos legales se hacen estas publicaciones.

Las más leídas

Playa de Punta del Este
PLAYAS

Desde Ciudad de la Costa hasta Barra del Chuy: los niveles de contaminación del agua en cada una de las playas del este

Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: Van a hacer otro Parque Central
BELVEDERE

Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: "Van a hacer otro Parque Central"

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana
NUBES

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana: de qué se trata este fenómeno que podría ser una "tormenta de verano"

Leonardo Fernández
PEÑAROL

Peñarol no pagó la segunda cuota por el pase de Leonardo Fernández y el panorama económico del club se complica

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar