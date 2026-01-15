Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Por resolución del Banco Central del Uruguay RD/415/2025, de diciembre de 2025, se dispuso:

1) La disolución y el consiguiente estado de liquidación administrativa de Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.

2) Designar en carácter de Liquidador Delegado, con las amplias facultades que la legislación confiere, a la Cra. Ana Chaves.

Asimismo, en cumplimiento de sus cometidos legales, la liquidadora, hace saber por este medio que toma como válidos los créditos y posiciones de clientes que surgen de la revisión realizada por el Banco Central del Uruguay con fecha 30 de octubre de 2025 y actualizada al 17 de diciembre de 2025.

Dichos créditos, conjuntamente con sus antecedentes, quedan de manifiesto por un plazo de 10 días hábiles (artículo 14 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 2002), en sede de Liga de Defensa Comercial, Herrera y Obes 1413, de 14 a 16 horas.

A los efectos legales se hacen estas publicaciones.