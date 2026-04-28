Se activó una nueva Lista Inteligente y en la UAM ofrecen tres kilos por $ 100 para el producto destacado

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , vigente hasta el lunes 11 de mayo, está conformada por la mandarina como producto destacado y otros ocho rubros, varios con valores convenientes para los consumidores , entre ellos precisamente el precio de ese cítrico.

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Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del lunes 27, la semana comenzó con una mayor concurrencia de público comprador en comparación con el fin de la semana pasada, aunque manteniéndose los volúmenes de levante por parte de los comparadores, a pesar de estar en los últimos días del mes.

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “en este fin de mes se nota un incremento de precios en algunos rubros de hoja verde, como acelga y lechuga, hay poca frutilla y la que se consigue tiene un precio alto, hay un incremento en la naranja, pero también muy buenos precios para la gente en otros rubros, a la espera de una demanda mayor al arranque de mayo y con el cambio de clima que hace que haya un cambio con preferencia para productos para comidas de olla”.

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1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de productos que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

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3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 28 de abril al lunes 11 de mayo. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado” y esta vez esa distinción es para un cítrico, la mandarina.

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios minoristas de frutas y verduras en el Polivalente

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 28 de abril:

Mandarina 3 kilos por $ 100

Choclo 2 unidades por $ 50

Tomate $ 39 el kilo

Cebolla de verdeo $ 90 el atado

Manzana $ 75 el kilo la Pink y la Red Delicious

Membrillo $ 75 el kilo

Pera $ 50

Espinaca $ 35 el atado

Zapallo Kabutiá $ 39 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

1688509113742.webp Puesto La Feria de la UAM.

Lo que sube y lo que baja en la UAM

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios hubo descensos en morrón Rojo y Verde, choclo, cebolla de Verdeo, perejil, mandarina y limón.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de tomate Redondo y Perita, morrón Amarillo, zapallito, zucchini, guayabo, frutilla y melón.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 12 de mayo de 2026.