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De $ 25 a $ 75, los precios de frutas y verduras de una nueva Lista Inteligente en La Feria de la UAM

Con precios desde $ 25 y ofertas de tres kilos por $ 100 se activó, por dos semanas, una nueva Lista Inteligente con frutas y verduras que conviene consumir

9 de junio de 2026 13:36 hs
Frutas y verduras: el ajo, uno de los nueve productos recomendados por el Observatorio Granjero.

Frutas y verduras: el ajo, uno de los nueve productos recomendados por el Observatorio Granjero.

Foto: Pexels

Lo importante de la Lista Inteligente de frutas y verduras

  • La integran nueve rubros de la canasta hortifrutícola uruguaya.
  • La nueva selección la conforman: acelga, ajo, cebolla, cebolla de verdeo, brócoli, mandarina, rúcula, zapallo Kabutiá y naranja.
  • Está vigente desde este martes 9 de junio y hasta el lunes 22 (la lista se renueva cada dos semanas).
  • La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).
  • Existe un código QR (verlo en listainteligente.uy) para leerlo y así instalar el chatbot FerIA en el WhatsApp para interactuar y obtener información de cada nueva Lista Inteligente, consejos, recetas y más.
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El contexto

¿Cuál es el objetivo?

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

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Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

  • Acelga $ 40 el atado
  • Ajo $ 25 cada cabeza
  • Cebolla $ 35 el kilo
  • Cebolla de verdeo $ 75 el atado
  • Brócoli $ 60 el kilo
  • Mandarina 3 kilos por $ 100
  • Rúcula $ 50 la bolsita
  • Zapallo Kabutiá $ 39 el kilo
  • Naranja 3 kilos por $ 100

Nota: precios de este martes 9 de junio.

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

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Puntos de vista

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas (al inicio de este lunes 8), informó: “La semana comenzó con una menor afluencia de público comprador y un levante enlentecido, en donde compradores del interior evitaron el ingreso a Montevideo por la actividad planteada desde el sector transportista en varios puntos del país”.

Con respecto al último relevamiento de precios, descendieron los valores en tomate Cherry, zucchini, morrón Amarillo, repollos, repollitos de Bruselas, coliflor, brócoli, nabo, perejil, cebolla de Verdeo y mandarinas.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de choclo y morrón Verde.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que en estos momentos del verano “en estos primeros días de junio se incrementó la demanda, se espera un buen mes a nivel comercial, hay un aumento en el precio del morrón en sus tres colores, en el tomate también, los valores de las frutas se mantiene, va cerrando la temporada del membrillo y destaca también un descenso en el precio de la frutilla”.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 23 de junio.

La Feria de la UAM
Una de las ofertas disponibles en el Mercado Polivalente - La Feria de la UAM.

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