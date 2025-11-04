Dos hombres fueron atacados a tiros en Avenida Italia y Presidente Berro: delincuentes llegaron en auto y escaparon en una moto

Este lunes en la noche, dos hombres fueron atacados a tiros en las inmediaciones de las calles Avenida Italia y Presidente Berro , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De acuerdo con el parte oficial, dos hombres llegaron en auto a la zona, descendieron del vehículo y sin mediar palabra efectuaron varios disparos contra dos personas que se encontraban allí, informó en primera instancia Telemundo. Tras esto, los atacantes se fugaron del lugar en una moto , dejando el otro vehículo abandonado.

Los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial para ser tratados. Uno de ellos, un joven de 24 años con antecedentes penales, sufrió heridas de arma de fuego en el dorso lumbar y abdomen . El otro, un hombre de 25 años también con antecedentes, sufrió dos heridas de arma de fuego, ambas en muslo .

MALDONADO Policía aguarda pericias para confirmar si restos óseos encontrados en Maldonado pertenecen a una mujer que desapareció en 2014

RESTOS Policía investiga hallazgo de restos óseos en Maldonado: testigo los encontró mientras hacía senderismo en el bosque arboretum de Lussich

El auto utilizado para el ataque y que posteriormente fue abandonado, se encontraba requerido por la Justicia por un delito de hurto del 14 de octubre de este año .

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, quienes se encargaron de realizar las tareas de peritajes.

El caso está en manos de la Fiscal Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia de 1º turno, Graciela Peraza, quien ya dispuso las diligencias correspondientes.

Uno de los heridos, quien pudo hablar con la Policía, brindo detalles de lo ocurrido e informó que no deseaba radicar denuncia por el ataque.