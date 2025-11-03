Policía aguarda pericias para confirmar si restos óseos encontrados en Maldonado pertenecen a una mujer que desapareció en 2014

La Policía de Maldonado investiga el hallazgo de restos óseos en el bosque del Arboretum Lussich . A esta hora, y según pudo confirmar El Observador en base a fuentes de la Jefatura, se esperan los resultados de una pericia para determinar si los huesos pertenecen o no a Juana 'Beba' Tort, desaparecida desde 2014.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En horas de la tarde del domingo, personal policial se dirigió al bosque Arboretum de Lussich, luego de que un senderista denunciara haber encontrado restos óseos en el lugar .

Una vez allí, los oficiales confirmaron la presencia de un cráneo y un "posible fémur". En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica .

MEGAOPERATIVO La Policía realizó 18 allanamientos en Aires Puros: hay 19 detenidos e incautaciones de armas, dinero y drogas

Qué es Comando Vermelho y cuánto poder tiene la banda criminal contra la que la policía en Brasil lanzó una operativo que dejó 64 muertos

El fiscal del caso, Jorge Vaz González, dispuso las pericias correspondientes para determinar a quién pertenecían los huesos .

La principal hipótesis de la Policía y la Justicia apunta a que los restos podrían pertenecer a Juana 'Beba' Tort, una mujer con demencia senil que desapareció en 2014 con 78 años, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Cuando se dio su desaparición, Tort fue buscada en diversos lugares del departamento de Maldonado, pero nunca fue localizada.

Además de los huesos, los oficiales encontraron prendas de vestir y un par de lentes que podrían pertenecer a la mujer.

Ahora, las autoridades aguardan los resultados de las pericias para confirmar si los restos pertenecen a Tort.