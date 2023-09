La conferencia de Marcelo Bielsa: por qué no dio la lista y la explicación sobre Suárez y Cavani

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa este sábado desde las 19:00 horas, en la previa al debut de la selección uruguaya en las Eliminatorias para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador respondió a los medios y no dio la lista de jugadores convocados para los partidos ante Chile (viernes 9 de setiembre, 20 horas, en el Estadio Centenario) y Ecuador (martes 12 de setiembre, 18 horas, en Quito).

La conferencia se llevó a cabo en el Estadio Centenario, en la sala de prensa del estadio mundialista.

📍𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨



Desde el monumento histórico hablará Marcelo Bielsa con la prensa.



🕒 19h

📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/QCmnTyMpBf — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2023

Este viernes, mientras se esperaba la salida de la lista de convocados de la seleccion, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció la comparecencia de Bielsa para este sábado. En principio se iba a realizar a la hora 20:00, pero luego se adelantó para las 19:00.

La conferencia de Marcelo Bielsa:

Primera pregunta de Luis Eduardo Inzaurralde de El Observador / Referí: ¿Hoy vamos a conocer la lista de convocados para el debut de las Eliminatorias y poder saber si los jugadores históricos de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani, están o no están, y por qué?

Yo he reservado 34 jugadores y voy a convocar después de terminado los partidos de mañana a los jugadores que decida porque la cifra no va a ser de 34 sino que va a ser de menos jugadores. Yo no doy la lista de reservados. Mi criterio es el siguiente: si uno reserva 34 y luego convoca a 26, hay ocho jugadores que van a ser descartados. Cualquier jugador que es descartado sufre una desilusión. Por conocer la forma en que sienten los jugadores y cuando se trata de una selección aún más, no me gusta que esa desilusión que siente un jugador cuando es descartado sea pública.

Sé que la costumbre era otra. Explico por qué tengo una posición diferente. Voy a actuar reglamentariamente. Voy a reservar y terminada la última fecha, cuando esté seguro que no se lesiona ningún jugador o cualquier impedimento, voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados.

Quiero evitar agregar a la desilusión natural el hecho de la difusión pública de su condición de descartados. Le he hecho así durante toda mi carrera.

¿Cómo ve las situaciones sanitarias los jugadores, particularmente de Araujo y De Arrascaeta?

Hay muchos jugadores que no pudieron ser reservados: Varela, Araujo, Giménez por estar suspendido, Bentancur, De Arrascaeta que sufrió una lesión, Ocampo que arrastra una lesión importante… Normalmente, de un grupo potencial de 33 o 34 jugadores, no hay tantas ausencias y de haberlas en este caso se dieron en posiciones, por ejemplo, zagueros centrales, pero está dentro de lo que sucede en el fútbol.

¿Pudo conversar con Muslera, Suárez y Cavani?

Usted sabe que yo no he hablado con ellos y por ese motivo fui descripto como un mentiroso púbicamente. Entonces usted sabe que yo no he hablado con ellos porque la informción que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos.

Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la condición de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre e merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los que algunos jugadores se convierte en ídolos: porque producen alegrías muy importantes y por algo que pocas veces es descripto pero que tiene mucho peso. El aficionado cuando idolatra a un jugador siete que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo (…) Si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser respetuoso con los jugadores que llegaron a ese lugar.

Yo cuando hablé en la primera ocasión dije lo siguiente; voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuché de ellos, también le pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que yo quería tener con ellos.

A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos informaciones que yo no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí es información, se convierten en jugadores seleccionables, por antecedentes, por actualidad, y porque quieren seguir jugando, y a partir de ahí yo tengo que decidir cuándo los convoco y cuando no los convoco.

Bielsa y sus convocatorias

La relación que cuido es con los jugadores y con el público. Me interesa que el público me reconozcan como una persona coherente, ojalá lo pueda conseguir y que los jugadores me reconozcan como una persona sincera.

Las charlas que mantuvo con los jugadores que no habían estado en los primeros amistosos, ¿alguno lo sorprendió?

No hubo cosas que me sorprendieron ni que me llamaron la atención. Fue un diálogo propio de un entrenador y un futbolista. Se habla de jugadas. ¿Qué se puede hacer si uno no puede entrenar a un jugador? Hablar sobre jugadas, sobre estilos, tratar de que en ese contacto se generen coincidencias y que el futbolista reconozca, que observe, que nada que lo que él deba aportarle al equipo es algo que no está en condiciones de hacer, que es una función del entrenador: demostrarle al jugador que sabe hacer algo en particular.

Cuándo se conozcan los convocados, va a ser pensando en la doble fecha de Eliminatorias o pensando en el Mundial 2026

La lista de convocados yo la diseño. No descarto lo que usted dice, pero no lo pongo como una condición. Las convocatorias resuelven los dos partidos inmediatos y también conllevan cierto grado de inversión a futuro. La proporción mayor es a los dos partidos de inmediato.

¿A Diego “Ruso” Pérez va a llevarlo a la selección mayor?

Respecto de Pérez, está momentáneamente integrado a algunos trabajos que nosotros hacemos con un grupo de sparring, para nosotros es una alegría que nos acompañe, pero no son decisiones que tome yo porque corresponde a la dirección deportiva la designación de los cuerpos técnicos de los equipos que están por debajo de la selección mayor.

Sergio Rochet o Franco Israel, ¿Quién tiene más chances de jugar el viernes ante Chile?

No es una decisión que yo haya tomado por el momento.

Con Suárez y Cavani, ¿no tenía otras cosas para hablar luego de que ellos confirmaran que quieren seguir en la selección?

¿Qué puede interesarle a un entrenador respecto a un jugador en particular? Cuál es su actualidad, cuáles son sus antecedentes y cuál es su disposición. Los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. La actualidad de Cavani y Suárez la veo en cada partido que participan y no me refiero solo al juego, sino a cada comentario que cada futbolista hace de sí mismo

Suárez es su antecedente, su actualidad deportiva, y por ejemplo, lo que hace un tiempo atrás comentó de competir dos veces por semana, la intolerancia a los viajes, la incidencia de sus molestias en la rodilla…. Todo eso vinculado a la alta exigencia que él describió que le reclamaba el torneo brasileño y alguna otra liga alternativa menos exigente.

¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay figuras con tanta repercusión, cuando toda la información necesaria la recibe, o la transferencia tan sonada de Cavani y cómo él tuvo que suplir la falta de pretemporada, lo que vivió en términos de desarrollo de sus cualidades y su preparación física articulando la salida de Valencia con la llegada a Boca… Todos los datos que tienen que ver con cambiar de club, que para cualquier jugador es una adaptación que pone en riesgo en lo inmediato la salud de su musculatura. Ustedes habrán visto que antes del partido con Racing paso por eso…

Con Ocampo o con Laquintana hablo con mucha más frecuencia, o con Santi Bueno. Porque no ofrecen la cantidad de información que otros jugadores ofrecen. Después yo tengo que tomar las decisiones. Y las decisiones entiendan ustedes que no se pueden explicar todas.

El viernes y el martes todo esto no tendrá ningún valor. Lo considero una pérdida de tiempo Diga lo que diga, lo que va a hablar es lo que pase el viernes y el martes.

Doy todas estas explicaciones porque quiero ser sumamente respetuoso con Suárez y Cavani.

Los jugadores de raza no aspiran a recibir explicaciones.

¿Para usted el ciclo de Suárez está cerrado en la selección?

Eso ni usted puede preguntármelo ni yo contestárselo. Lo que es imposible que sea yo quien decida que el ciclo de un jugador está terminado. (...) Acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. ¡Cómo yo me voy a permitir decirle no a Suárez o Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable!

El mensaje de Bielsa dirigido a los funcionarios del Complejo Celeste. Tras la última pregunta el entrenador pidió la palabra y dio un mensaje:

Desde que comencé a trabajar en Uruguay he recibido en el predio de la selección uruguaya una ayuda, no de la gente que trabaja conmigo, sino de trabajadores uruguayos, una ayuda que fue conmovedora. Quiero homenajear a esa gente por gratitud

Esto es un pavada dentro de todo esto, pero para mí es importante.

Yo jamás en toda mi carrera he provocado la renuncia de un trabajador. Me parece inadmisible que uno pueda colaborar para que alguien pierda su trabajo

De ninguna manera considero ese lugar, que es un monumento también del futbol uruguayo construido por un prócer del futbol uruguayo como es Tabárez, ni sé si lo construyó él pero en cada lugar del predio hay un mensaje que los representa…

Desde que empecé a trabajar conviví con un montón de trabajadores, gente que limpia, que cocina, los utileros, los que hacen el mantenimiento de los campos de juego… Hay un chico que se llama Leo que es un enamorado de su tarea, un vocacional…

Después conocí a gente admirable, Usted vio cómo es. Cuando alguien nombra a alguien, si lo llamo por teléfono a alguien y digo lo admiro, uno lo valora. Si los nombro toma otra dimensión, Y yo los voy a nombrar: el encargado Sergio, la ingeniera Laura, el carpintero Apólito, Diego el ábritro, Bermudé el que cosió las medias.., Todos los empleados que construyen ese lugar que es un lugar que acaba de dar un equipo campeón del mundo sub 20.

Simplemente quería decir públicamente que no los míos, los que traje yo, no, lo que estaban ahí y llegaron ahí, los que se quedaron, los que no se fueron y los que nos dieron todo para ayudarnos a expresar el cariño que merecen los jugadores uruguayos que entran a ese lugar a cambio de nada.

