Bielsa y el cruce con un periodista, el momento más picante de la conferencia del DT

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y el periodista Javier De León, tuvieron un cruce en la conferencia de prensa que el director técnico dio este sábado en el Estadio Centenario, en la previa del debut celeste en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La situación se dio en la penúltima pregunta, luego de que durante su comparecencia Bielsa hiciera comentarios sobre el rol del periodismo y los medios de comunicación.

“Los medios de comunicación pueden decir cualquier cosa o la opuesta, sin sonrojarse, según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye”, dijo el rosarino. “Lo importante no es lo que se diga sino la cantidad de gente que lo escucha, ustedes pertenecen a una estructura que les dice eso”, agregó

A su turno, el periodista Javier De León le hizo un comentario y se dio el siguiente diálogo:

JDL: Buenas noches señor Bielsa, Javier De León, de Vamos que vamos y La Quinta Tribuna. Quería hacer una consulta, pero antes no puedo evitar un comentario ante una generalización que usted ha realizado. Naturalmente que el periodismo necesita audiencia, pero en lo personal jamás emití un comentario pensando en ganar audiencia. En el acierto o en el error, como periodista, opino lo que creo correcto, no para ganar audiencias. Y creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido.

MB: (Bielsa se río y acotó) Mire, disculpe, yo no puedo opinar sobre usted. Pero si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios que acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado. Pero, a lo mejor el equivocado soy yo.

JDL: Bien, es su criterio pero no perdamos tiempo en este tema.

MB: No lo estamos perdiendo. Si usted cree que lo estamos perdiendo, justamente, todo lo contrario. Y aparte quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted y yo por coherencia le contesto.

JDL: Ante una generalización yo hice el comentario.

MB: No hice una generalización.

JDL: Sí, usted dijo que los periodistas procuramos audiencia y en base a eso decíamos cualquier cosa.

MB: Usted sabe que la generalización comprende las excepciones. ¿Me entiende? El que generaliza no involucra a todos, sino dice este es el perfil de lo que estoy describiendo. Entonces, por supuesto que hay excepciones y si usted se considera una excepción me parece muy bien, ojalá así sea, por usted y quienes los respetan. Pero que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual para mí es una burla a la inteligencia de los que lo escuchan.

JDL: Bien. Yo creo que no y me alegro poder estar mirándolo a los ojos.

MB: Como seguimos con posiciones indescifrables, ¿qué me quiere decir, que significa que se alegra de mirarme a los ojos?

JDL: Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja.

MB: Ah sí, está bien.

JDL: Pero quiero hacerle una consulta concreta, porque tenemos la posibilidad de tenerlo enfrente y no quiero interpretar cosas. En el caso de Luis Suárez, ¿para usted el ciclo de Luis Suárez está cerrado sí o no en la selección?

MB: Eso ni usted debe preguntármelo ni yo contestárselo. El día que yo piense eso lo voy a decir pero seguramente no por un camino como el que ustd propone.

JDL: La única ocasión es preguntárselo, no tengo otra.

MB: Por eso le digo. Lo que es imposible que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado. Eso es imposible.

JDL: Gracias, muy amable.

MB: Y le reitero, llameme mentiroso.

JDL: Yo no lo llame mentiroso.

MB: No, le digo, dejeme terminar, usted no. No sé quién es el que dijo que era un mentiroso, pero sí sé que lo han dicho, y usted también lo sabe. Entonces, llámeme mentiroso si algún día escucha que yo decido retirar a Luis Suárez, o a Cavani o a nadie de la selección. De ningún país retiraría a un jugador de la selección. Cómo me voy a permitir eliminar lo poco que le queda al fútbol de valioso, que es jugar por nada, solo por amor a la camiseta. Usted sabe, bueno, usted no porque es la excepción (risas en la sala).

JDL: No me creo la excepción del mundo.

MB: Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero fútbol, ¿lo escucho?

JDL: Sí.

MB: Bueno. Aparece la selección de un país como un escenario virgen, no está contaminado por el dinero, todavía. ¿Me entiende? Por eso sufre las postergaciones que sufre, porque el fútbol de los países está absolutamente postergado. ¿Lo comparte o no?

JDL: Sí, sí.

MB: Bueno. Entonces si los mundiales se juegan cuando se le da la gana, si son eventos que suceden cada cuatro años que son el homenaje máximo del fútbol al fútbol. Bueno, acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. ¡Cómo yo me voy a permitir decirle, no a Suárez o Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable!