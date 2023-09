Bielsa se defendió por el caso Suárez y Cavani: "Públicamente fui descritpo como un mentiroso"

Una y otra vez, el entrenador de la selección Marcelo Bielsa, hizo énfasis en que los periodistas uruguayos (en este caso generalizó), lo trataron de mentiroso en torno a la situación que se planteó con las charlas que nunca mantuvo con Luis Suárez y Edinson Cavani antes de hacer la lista para el inicio de las Eliminatorias frente a Chile y Ecuador.

Luego de ser consultado acerca de si pudo conversar con Fernando Muslera, Luis Suárez y Edinson Cavani, como anunció en mayo que podría hacerlo, el entrenador respondió: "Usted sabe que yo no he hablado con ellos y por ese motivo públicamente fui descripto como un mentiroso . Entonces usted sabe que yo no he hablado con ellos porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos".

"Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la condición de ídolos. (…) Si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser respetuoso con los jugadores que llegaron a ese lugar. Cuando hablé en la primera ocasión dije lo siguiente: voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuché de ellos, también le pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Con esas dos informaciones ya no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, y por tanto se convierten en jugadores seleccionables, por antecedentes, por actualidad, y porque quieren seguir jugando, y a partir de ahí yo tengo que decidir cuándo los convoco y cuando no los convoco".

Con esta respuesta, el entrenador cerró la argumentación por la que no los llamó, porque los mismos futbolistas se sintieron en el círculo de la selección, y para el entrenador siguen siendo seleccionables.

Sin embargo, también Bielsa explicó que no los incluyó para el estreno de las Eliminatorias por las expresiones de los mismos jugadores.

El argentino dijo que para convocar a los futbolistas tiene en cuenta tres aspectos: 1) su historia deportiva, 2) su presente, 3) sus expresiones públicas y comentarios.

En el caso de Cavani, dijo que el elemento que pesó en contra para su consideración en esta convocatoria sobre sus expresiones públicas fue porque no había realizado la pretemporada, sobre el momento actual, que se lo vio en duda físicamente antes del último partido ante Racing.

En el de Suárez, porque el Pistolero dijo (en plena disputa con Gremio en julio para rescindir contrato e ir a jugar con su amigo Messi a Inter Miami, algo que no ocurrió) que no resistía el ritmo de la competencia del fútbol de Brasil (dos partidos por semana), que la rodilla le estaba generando algunas molestias y que no estaba sosteniendo el ritmo intenso de la alta competencia.

Estas fueron las razones que argumentó el entrenador para no considerar a ninguno de los dos para esta doble fecha de Eliminatorias, aunque aclaró que siguen siendo jugadores de la selección.