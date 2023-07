Suárez se va de Gremio en diciembre y reconoció que su rodilla no soporta el ritmo del fútbol brasileño

Luis Suárez y el vicepresidente de fútbol de Gremio, Antonio Brum, brindaron este sábado una conferencia de prensa en el Centro de Entrenamiento Luiz Carvalho, después que el club y el jugador acordaron finalizar en diciembre el contrato que los une.

La conferencia fue de 20 minutos, ya que el plantel de Gremio viaja a Goiania, donde este domingo enfrentará a Goiás.

El delantero expresó que el desgaste del fútbol brasileño y una lesión crónica que tiene en la rodilla no le permiten continuar en 2024 y por eso se tomó la decisión de rescindir a fin del presente año.

Sobre su ida al Inter Miami expresó que el club de la MLS se comunicó con Gremio, pero con él personalmente nadie habló.

Conferencia de Luis Suárez

"Mi intención, porque me sentía con la fuerza física, era estar dos años y fue lo que le pedí al club, pero uno tiene que ser sincero con su cuerpo y con el club, ser honesto y para el próximo año no iba a poder rendir por la carga e intensidad que tiene Gremio por los viajes. Se habló con el club y le agradezco por haberlo entendido".

"El tema es por el desgaste que tengo en la rodilla, una lesión crónica que no la escondo y el ritmo muy alto que tiene el fútbol brasileño. Ellos me ofrecieron parar un mes, pero no puedo porque si me comprometo es para entrenar y jugar. No sé si voy a seguir, pero bajar la intensidad seguro".

Antonio Brum, vicepresidente de Gremio: "El atleta está haciendo un esfuerzo sobrehumano para continuar jugando. Gremio no tiene ningún problema con Suárez".

"Inter Miami se comunicó con Gremio"

"No demoré la situación. Llevo casi 20 años de carrera y todos los días se habla de Suárez, bien y mal. No puedo salir a desmentir. Hablen, a veces es cierto y a veces no. Un tema es querer parar por un tiempo a retirarse. Por eso me molestó en ese momento. Acá estoy dando la cara. También entiendo a los hinchas porque era una situación difícil. Hasta que no se solucionara no íbamos a hablar".

"Me comprometí con el club a intentar jugar todos los partidos que pueda, es mi forma de agradecer el esfuerzo. A veces me duele un poco, con pastilla azul, como habló Lugano, todo es posible y aguantar el dolor. Al otro día duele mucho. Disfrutar del fútbol brasileño vale la pena".

"(De Inter Miami) se comunicaron con el club y Gremio contestó que tenía contrato y que no había posibilidad, pero conmigo no se comunicó nadie".

"Hubo días de entrenamiento después de los juegos que Renato me decía que no fuera a entrenar, que descansara, y yo iba porque el compromiso con el club es 100%. Intento ser uno más en el vestuario. Jugar en campo sintético me hace sufrir muchísimo y hay que intentar evitarlo conversando con el entrenador. Sacando a dos o tres del Gauchao fui a todos los compromisos que podía ir".

"Que me juzguen por el esfuerzo"

"Personalmente sentí contra Flamengo que eran tantas mis ganas de jugar, de hacer todo bien y no hacer nada, me frustra a mi. Estaba tan acelerado que no me salió el partido que quería y no pude ayudar al equipo. Si la voluntad y el sacrificio pero a veces en esta clase de partidos no sirve".

"Es normal en el fútbol, el entrenador está en el foco porque viene acá siempre, la hinchada que me juzgue por el esfuerzo que hago en el campo, a mis 37 años, con una rodilla mala, que lo valore y ahí vamos a estar todos contentos".

"El problema de la rodilla no va a cambiar, voy a seguir haciendo el esfuerzo desde principio de mayo que empecé el dolor, porque tengo hijos que les gusta disfrutar, y el entrenador a mi me apoyó siempre, lo converso con él, jugó, sabe lo que son los vestuarios, sabe lo que soy con los compañeros, ninguno me preguntó la situación y hasta que salió la información previo al partido hablé con ellos, que nos teníamos que olvidar de todos, lo mejor para el club y les pedí disculpas, y me aplaudieron todos".

"Sueño con levantar la Copa de Brasil"

"Hay que ver los partidos y los entrenamientos para ver si estoy feliz. En partidos estoy enojado por la situación del partido. Fue tan larga la novela que se dijeron muchas cosas, me rio. No presto atención a cada cosa. Lo de retirarme me dolió un poco más".

"El objetivo y el deseo que tengo como le dije a mis compañeros es que a finales de setiembre estemos levantando la Copa de Brasil. Se lo dije a mis hijos y a mi mujer, es mi sueño. El campeonato Brasileño es muy largo, es difícil, la Liga Española era difícil para el Atlético Madrid y la ganar. Es creer en el equipo y la ayuda de la gente".

"El mejor momento fue el gol contra Inter, para poner a todos los hinchas contentos".

"Las conversaciones fueron entre Gremio y mi abogado. El me pasaba las informaciones finales".