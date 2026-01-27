Dólar
El Observador / Polideportivo / AUSTRALIA

Chocó con un canguro a 50 km/h, se fracturó y pese a eso ganó el Tour Down Under de Australia; mirá lo que le pasó al ciclista Jay Vine

"Dos canguros se cruzaron en el pelotón cuando íbamos a 50 km/h y acabé chocando con uno de ellos", explicó

27 de enero 2026 - 9:37hs

El accidente con el canguro en el Tour Down Under de Australia

El ciclista del UAE Team Emirates Jay Vine sufre una fractura en la muñeca tras chocar con un canguro durante la última etapa del Tour Down Under de Australia el pasado fin de semana, según informó su equipo este martes.

El australiano, que logró terminar la etapa y ganar la clasificación general, se cayó de la bicicleta tras chocar con un canguro cuando aún no había recorrido la mitad de la quinta etapa, de 169,8 km, el pasado domingo.



"Después de la carrera, Jay informó de que sentía dolor en la muñeca debido a la caída sufrida durante la última etapa. Tras un examen médico, se descubrió que había sufrido una importante fractura del escafoides de la muñeca izquierda y fue operado con éxito el martes por la mañana", declaró el director médico del UAE, Adrian Rotunno, citado en el comunicado del equipo.



Vine no volverá a competir hasta que esté recuperado completamente de esta lesión.



"Dos canguros se cruzaron en el pelotón cuando íbamos a 50 km/h y acabé chocando con uno de ellos", explicó Vine tras la carrera.

"Por suerte, estoy bien y contento de haber podido mantener el maillot de líder y ganar la general", añadió el ciclista de 30 años.



AFP

