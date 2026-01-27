Chocó con un canguro a 50 km/h, se fracturó y pese a eso ganó el Tour Down Under de Australia; mirá lo que le pasó al ciclista Jay Vine
"Dos canguros se cruzaron en el pelotón cuando íbamos a 50 km/h y acabé chocando con uno de ellos", explicó
27 de enero 2026 - 9:37hs
El accidente con el canguro en el Tour Down Under de Australia
El ciclista del UAE Team Emirates Jay Vine sufre una fractura en la muñeca tras chocar con un canguro durante la última etapa del Tour Down Under de Australia el pasado fin de semana, según informó su equipo este martes.
El australiano, que logró terminar la etapa y ganar la clasificación general, se cayó de la bicicleta tras chocar con un canguro cuando aún no había recorrido la mitad de la quinta etapa, de 169,8 km, el pasado domingo.
"Después de la carrera, Jay informó de que sentía dolor en la muñeca debido a la caída sufrida durante la última etapa. Tras un examen médico, se descubrió que había sufrido una importante fractura del escafoides de la muñeca izquierda y fue operado con éxito el martes por la mañana", declaró el director médico del UAE, Adrian Rotunno, citado en el comunicado del equipo.
« We had more and more bad luck as the race went on. Adam was crucial in the final part of the stage, he was perfect. Everyone that was left today did an amazing job. I’m incredibly grateful, and proud to be part of this team » - Jay Vine (UAD)