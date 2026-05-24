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El insólito y peligroso cabezazo que le costó a un ciclista italiano su descalificación en el Giro de Italia donde Thomas Silva está 69°

Enrico Zanoncello agredió al británico Robert Donaldson en la llegada de la etapa 15 del Giro de Italia y terminó descalificado y además recibió una multa; Thomas Silva sigue en carrera y llegó en el puesto 96

24 de mayo de 2026 18:21 hs
Giro de Italia 2026

Giro de Italia 2026

Foto: Luca Bettini/AFP

El ciclista italiano Enrico Zanoncello fue excluido del Giro de Italia este domingo por haber propinado un cabezazo a otro corredor, que se fue al suelo durante la llegada al sprint de la 15ª etapa, en Milán.

El corredor el equipo Bardiano cambió su trayectoria en medio del pelotón para acercarse al británico Robert Donaldson y propinarle un golpe con la cabeza que le hizo perder el equilibrio e irse al suelo.

Luego de haber analizado las imágenes, los comisarios de la Corsa Rosa tomaron la inusual decisión de descalificar a Zanoncello y de imponerle una multa de 500 francos suizos (unos US$ 637), así como una tarjeta amarilla.

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El sábado, el uruguayo Thomas Silva llegó en el puesto 88 y este domingo lo hizo en la ubicación 96.

El uruguayo Thomas Silva finalizó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia, que ganó Alec Segaert: la ubicación actual del uruguayo en la tabla general

Giro de Italia: el equipo XDS Astana de Thomas Silva volvió a ser protagonista con un gran triunfo de su compañero Alberto Bettiol

En la clasificación general ocupa el escaño 69.

Este lunes habrá jornada libre y el martes se retoma la competencia entre Bellinzona y Cari, en un trazado de 113 kilómetros.

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