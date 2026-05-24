El insólito y peligroso cabezazo que le costó a un ciclista italiano su descalificación en el Giro de Italia donde Thomas Silva está 69°

El ciclista italiano Enrico Zanoncello fue excluido del Giro de Italia este domingo por haber propinado un cabezazo a otro corredor, que se fue al suelo durante la llegada al sprint de la 15ª etapa, en Milán.

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El corredor el equipo Bardiano cambió su trayectoria en medio del pelotón para acercarse al británico Robert Donaldson y propinarle un golpe con la cabeza que le hizo perder el equilibrio e irse al suelo.

Luego de haber analizado las imágenes, los comisarios de la Corsa Rosa tomaron la inusual decisión de descalificar a Zanoncello y de imponerle una multa de 500 francos suizos (unos US$ 637), así como una tarjeta amarilla.

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Enrico Zanoncello, del equipo Bardiani CSF 7 Saber, ha sido expulsado del Giro en la etapa de hoy tras darle un cabezazo a Robert Donaldson del Jayco-AlUla durante el sprint. El ciclista británico se fue al suelo a continuación. pic.twitter.com/dArFQeoCH1 — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) May 24, 2026 El sábado, el uruguayo Thomas Silva llegó en el puesto 88 y este domingo lo hizo en la ubicación 96.