El ciclista italiano Enrico Zanoncello fue excluido del Giro de Italia este domingo por haber propinado un cabezazo a otro corredor, que se fue al suelo durante la llegada al sprint de la 15ª etapa, en Milán.
El insólito y peligroso cabezazo que le costó a un ciclista italiano su descalificación en el Giro de Italia donde Thomas Silva está 69°
Enrico Zanoncello agredió al británico Robert Donaldson en la llegada de la etapa 15 del Giro de Italia y terminó descalificado y además recibió una multa; Thomas Silva sigue en carrera y llegó en el puesto 96