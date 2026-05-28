Nacional espera a su rival en los playoffs de la Copa Sudamericana; mirá cómo están los grupos a falta de los últimos partidos de este jueves

Nacional conocerá este jueves cuál será su rival en el playoff de la Copa Sudamericana clasificatorio a los octavos de final de ese certamen, cuando se cierre la fase de grupos de ese torneo y de la Copa Libertadores.
Los albos llegaron a esta instancia como uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Y se medirán ante uno de los segundos de la Sudamericana.
Maxi Gómez celebra su golazo de tiro libre, para el 1-0 de Nacional ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores
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FOTO: AFP
Este jueves se cerrarán las fases de grupos de ambos torneos continentales y quedarán definidos los cruces.
Para eso, se ordenan los segundos de la Sudamericana de mejor a peor puntaje y se enfrentan con los terceros de la Libertadores, ordenados de peor a mejor puntajes.
De esa forma, el mejor segundo de la Sudamericana se enfrentará al peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente.
Luego, los ganadores de cada llave irán a un sorteo para determinar los cruces ante los primeros de cada grupo de la Copa Sudamericana, entre los que ya están Montevideo City Torque, Botafogo, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Deportivo Recoleta, River Plate y Olimpia de Paraguay.
Mejores segundos de Copa Sudamericana:
Así está el orden de los mejores segundos de las Copa Sudamericana a falta del último grupo por cerrarse.
Gremio / 11 puntos
Bragantino / 10 puntos / + 7 goles
Vasco Da Gama / 10 puntos / + 4 goles
O’Higgins / 10 puntos / + 2 goles
Caracas / 9 puntos
Cienciano / 8 puntos
Santos / 7 puntos
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Queda el Grupo A por definir este jueves, que tiene a Macará con 9 puntos, América de Cali (8), Tigre (6) y Alianza Atlético (2).
Este jueves jugarán Macará ante América y Tigre ante Alianza Atlético, ambos a las 21:30.
Los terceros de la Copa Libertadores
Así está el orden de los terceros de las Copa Libertadores, de peor a mejor, a falta de dos grupos por cerrarse este jueves:
Bolívar / 5 puntos
Independiente Medellín / 7 puntos
Nacional / 8 puntos / -2 goles
Santa Fe / 8 puntos / -1 goles
Lanús / 9 puntos
Universidad Central de Venezuela / 9 puntos
Quedan dos grupos por definirse, los que determinarán como quedará el orden por puntos de los terceros.
El D, que tiene a Universidad Católica de Chile con 10 puntos, Cruzeiro (8), Boca Juniors (7), y Barcelona de Ecuador (3).
Los partidos de este jueves serán Boca vs Católica y Cruzeiro vs Barcelona, ambos a las 21:30.
Mientras que el Grupo F tiene a Cerro Porteño (10), Palmeiras (8), Sporting Cristal (6) y Junior (4).
Todos llegan con opciones para los partidos de este jueves: Cerro vs Cristal y Palmeiras vs Junior, desde las 19:00.
Así estarían los cruces:
|Segundos Copa Sudamericana
| Terceros Copa Libertadores
|Gremio / 11 puntos
|Bolívar / 5 puntos
| Bragantino / 10 puntos / + 7 goles
|Independiente Medellín / 7 puntos
| Vasco Da Gama / 10 puntos / + 4 goles
|Nacional / 8 puntos / -2 goles
| O’Higgins / 10 puntos / + 2 goles
|Santa Fe / 8 puntos / -1 goles
| Caracas / 9 puntos
|Lanús / 9 puntos
| Cienciano / 8 puntos
|Universidad Central de Venezuela / 9 puntos
| Santos / 7 puntos
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