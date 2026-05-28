Nacional espera a su rival en los playoffs de la Copa Sudamericana; mirá cómo están los grupos a falta de los últimos partidos de este jueves

Nacional conocerá este jueves cuál será su rival en el playoff de la Copa Sudamericana clasificatorio a los octavos de final de ese certamen, cuando se cierre la fase de grupos de ese torneo y de la Copa Libertadores.

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Los albos llegaron a esta instancia como uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y se medirán ante uno de los segundos de la Sudamericana.

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Este jueves se cerrarán las fases de grupos de ambos torneos continentales y quedarán definidos los cruces.

Para eso, se ordenan los segundos de la Sudamericana de mejor a peor puntaje y se enfrentan con los terceros de la Libertadores, ordenados de peor a mejor puntajes.

De esa forma, el mejor segundo de la Sudamericana se enfrentará al peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente.

Luego, los ganadores de cada llave irán a un sorteo para determinar los cruces ante los primeros de cada grupo de la Copa Sudamericana, entre los que ya están Montevideo City Torque, Botafogo, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Deportivo Recoleta, River Plate y Olimpia de Paraguay.

Mejores segundos de Copa Sudamericana:

Así está el orden de los mejores segundos de las Copa Sudamericana a falta del último grupo por cerrarse.

Gremio / 11 puntos

Bragantino / 10 puntos / + 7 goles

Vasco Da Gama / 10 puntos / + 4 goles

O’Higgins / 10 puntos / + 2 goles

Caracas / 9 puntos

Cienciano / 8 puntos

Santos / 7 puntos

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Queda el Grupo A por definir este jueves, que tiene a Macará con 9 puntos, América de Cali (8), Tigre (6) y Alianza Atlético (2).

Este jueves jugarán Macará ante América y Tigre ante Alianza Atlético, ambos a las 21:30.

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Los terceros de la Copa Libertadores

Así está el orden de los terceros de las Copa Libertadores, de peor a mejor, a falta de dos grupos por cerrarse este jueves:

Bolívar / 5 puntos

Independiente Medellín / 7 puntos

Nacional / 8 puntos / -2 goles

Santa Fe / 8 puntos / -1 goles

Lanús / 9 puntos

Universidad Central de Venezuela / 9 puntos

Quedan dos grupos por definirse, los que determinarán como quedará el orden por puntos de los terceros.

El D, que tiene a Universidad Católica de Chile con 10 puntos, Cruzeiro (8), Boca Juniors (7), y Barcelona de Ecuador (3).

Los partidos de este jueves serán Boca vs Católica y Cruzeiro vs Barcelona, ambos a las 21:30.

Mientras que el Grupo F tiene a Cerro Porteño (10), Palmeiras (8), Sporting Cristal (6) y Junior (4).

Todos llegan con opciones para los partidos de este jueves: Cerro vs Cristal y Palmeiras vs Junior, desde las 19:00.

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Así estarían los cruces: