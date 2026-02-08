Susto enorme en Brasil: un futbolista tuvo una convulsión enfrentando a Flamengo y lo llevaron de urgencia al hospital: mirá el video

Flamengo y Sampaio Correa se enfrentaron este sábado a la noche en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro por la sexta fecha del Campeonato Carioca, en un encuentro que terminó con goleada para el Mengao por 7-1. No obstante, la nota diferente la dio el volante rival, Alexandre Souza, quien sufrió una convulsión ya a los 8 minutos y en plena cancha.

Este lamentable hecho obligó a interrumpir el partido, mientras sus propios compañeros y el árbitro pedían a los gritos la urgente entrada de los médicos al campo de juego.

Vale decir que en Flamengo no jugaron los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, ni Guillermo Varela, ya que el técnico Filipe Luís, prefirió guardarlos para el encuentro del próximo martes por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el que serán visitantes de Vitória.

La escena ocurrió cuando Alexandre Souza corría solo por el césped, antes de desplomarse repentinamente.

De acuerdo con la prensa de Sampaio Correa, "el atleta estaba consciente al salir del Estadio Maracaná, pero sufrió otra convulsión en el hospital".

El futbolista fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al Hospital Quinta D’Or.

Sampaio Correa informó en la madrugada de este domingo que, tras practicarse pruebas en el hospital, se descartaron lesiones cardíacas o neurológicas.

El jugador, quien permanecerá internado al menos 24 horas en observación, subió un video a sus redes e informó que "lo peor ya pasó y gracias a Dios, estoy bien".