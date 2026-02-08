Dólar
Susto enorme en Brasil: un futbolista tuvo una convulsión enfrentando a Flamengo y lo llevaron de urgencia al hospital: mirá el video

Alexandre Souza, volante del club Sampaio Correa, enfrentaba al rival con más hinchada del Campeonato Carioca, y se desplomó en pleno Maracaná

8 de febrero 2026 - 17:08hs

Flamengo y Sampaio Correa se enfrentaron este sábado a la noche en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro por la sexta fecha del Campeonato Carioca, en un encuentro que terminó con goleada para el Mengao por 7-1. No obstante, la nota diferente la dio el volante rival, Alexandre Souza, quien sufrió una convulsión ya a los 8 minutos y en plena cancha.

Este lamentable hecho obligó a interrumpir el partido, mientras sus propios compañeros y el árbitro pedían a los gritos la urgente entrada de los médicos al campo de juego.

Vale decir que en Flamengo no jugaron los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, ni Guillermo Varela, ya que el técnico Filipe Luís, prefirió guardarlos para el encuentro del próximo martes por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el que serán visitantes de Vitória.

La conmoción en el campo de juego

La escena ocurrió cuando Alexandre Souza corría solo por el césped, antes de desplomarse repentinamente.

Maximiliano Silvera
NACIONAL

El sorpresivo equipo que preparó Jadson Viera en Nacional, sin Maximiliano Silvera ni Nicolás López, para enfrentar a Boston River en el debut del Torneo Apertura

Exequiel Palacios protagonizó una pelea en pleno partido de la Bundesliga alemana
ALEMANIA

Video: la violenta pelea que protagonizó un jugador de la selección argentina y desató un escándalo

De acuerdo con la prensa de Sampaio Correa, "el atleta estaba consciente al salir del Estadio Maracaná, pero sufrió otra convulsión en el hospital".

El futbolista fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al Hospital Quinta D’Or.

Sampaio Correa informó en la madrugada de este domingo que, tras practicarse pruebas en el hospital, se descartaron lesiones cardíacas o neurológicas.

El jugador, quien permanecerá internado al menos 24 horas en observación, subió un video a sus redes e informó que "lo peor ya pasó y gracias a Dios, estoy bien".

Temas:

Flamengo Brasileirao Giorgian De Arrascaeta Nicolás De la Cruz Guillermo Varela

