BÁSQUETBOL

Germán Cortizas dejó de ser el entrenador de Aguada luego de la eliminación de la Champions League Américas

Leandro Taboada, quien era asistente de Cortizas hasta su renuncia, dirigirá de forma interina a Aguada en el clásico del próximo martes ante Goes

7 de febrero 2026 - 19:24hs
Germán Cortizas durante su paso por Aguada



Foto: Leonardo Carreño.

Aguada anunció que Germán Cortizas dejó de ser el entrenador de su plantel principal, luego de que el conjunto aguatero quedara eliminado de la Champions League Américas tras caer de forma abultada ante Minas Tenis Clube y Boca Juniors en la última doble fecha.

Aguada fue arrasado tanto por Minas Tenis por 94-62 y luego por Boca, con un marcador de 101-54, para concretar su eliminación del torneo internacional. Estas duras derrotas precipitaron la salida del cargo de Cortizas, que ya venía con dudas en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

A pesar de que logró vencer al puntero Peñarol, una fecha después el aguatero perdió con Welcome, uno de los equipos que pelea el descenso esta temporada.

Su actualidad en la tabla tampoco ayudaba: con la quita de cuatro puntos (dos desde el inicio de la liga y otros dos por incidentes con Cordón) el equipo se encuentra noveno con 26 puntos, a tres del sexto puesto que da un lugar a la Liguilla.

Wayne Langston y Agustín Zuvich
CHAMPIONS

Aguada eliminado de la Basketball Champions League Américas con una penosa actuación ante Boca Juniors

Hinchada de Welcome
LIGA URUGUAYA

Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

Leandro Taboada, quien era asistente de Cortizas hasta su renuncia, dirigirá de forma interina al equipo en el clásico del próximo martes ante Goes, el primer desafío del aguatero tras la salida del entrenador.

