Los convocados de Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque, con un recién llegado en la lista y dos bajas por suspensión

Los jugadores de Peñarol en la tanda de penales de la Supercopa Uruguaya Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol se enfrentará a Montevideo City Torque este sábado a las 20:30 en el estadio Campeón del Siglo, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. El carbonero anunció su lista de convocados para el encuentro, con un recién llegado que se metió en la lista y dos jugadores que no estarán por suspensión.

El entrenador Diego Aguirre incluyó entre los jugadores disponibles para el primer partido liguero del 2026 a Luis Angulo, el extremo colombiano que fue oficializado como nueva contratación de Peñarol este jueves, a dos días del encuentro.

Angulo llegó a Peñarol en préstamo desde Talleres de Córboba, y comenzó a entrenar con el carbonero el mismo día de su arribo a Uruguay. Según pudo saber Referí, Aguirre lo vio bien físicamente. En ese contexto, como recién llegó al club, Luis Angulo ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Por otra parte, el entrenador aurinegro no contará con dos jugadores por suspensión: Washington Aguerre y Leandro Umpiérrez. El primero fue suspendido dos encuentros por unos incidentes que se produjeron en la final de la Copa Colombia en el clásico ante Atlético Nacional. El segundo, en tanto, fue expulsado en la final de la Supercopa Uruguaya contra Nacional.

Además, Aguirre tampoco tendrá a tres futbolistas lesionados: a las bajas ya conocidas de Maximiliano Olivera y Abel Hernández se sumó Nahuel Herrera. Una fuente del club sostuvo que el jugador se desgarró el pasado domingo en el clásico ante Nacional, y estará de baja durante al menos tres semanas. Los convocados de Peñarol para enfrentar a Torque son: Sebastián Britos, Leandro Díaz; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Lucas Hernández, Diego Laxalt; Eric Remedi, Eduardo Darias, Julio Daguer, Jésús Trindade; Leonardo Fernández, Franco González, Luis Angulo, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler; Facundo Batista, Matías Arezo y Brandon Álvarez. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2020183587321180294?s=20&partner=&hide_thread=false Lista de jugadores convocados para el partido frente a Montevideo City Torque, por la Fecha 1 del Torneo Apertura @LigaAUF



Suspendidos: Washington Aguerre y Leandro Umpiérrez. pic.twitter.com/b3KvMZ4yHj — PEÑAROL (@OficialCAP) February 7, 2026