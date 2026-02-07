Dólar
Los convocados de Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque, con un recién llegado en la lista y dos bajas por suspensión

El entrenador Diego Aguirre no contará con tres jugadores por lesión, entre ellos Nahuel Herrera, que se desgarró en la final de la Supercopa contra Nacional

7 de febrero 2026 - 17:35hs
Los jugadores de Peñarol en la tanda de penales de la Supercopa Uruguaya

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol se enfrentará a Montevideo City Torque este sábado a las 20:30 en el estadio Campeón del Siglo, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. El carbonero anunció su lista de convocados para el encuentro, con un recién llegado que se metió en la lista y dos jugadores que no estarán por suspensión.

Angulo llegó a Peñarol en préstamo desde Talleres de Córboba, y comenzó a entrenar con el carbonero el mismo día de su arribo a Uruguay. Según pudo saber Referí, Aguirre lo vio bien físicamente. En ese contexto, como recién llegó al club, Luis Angulo ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

La importante decisión que tomó Peñarol con su cancha del Campeón del Siglo: Diego Fernández, presidente de infraestructura, explicó las razones y habló de un plan de obras que se está gestando

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Los cambios que realiza Diego Aguirre en Peñarol pensando en el debut de la Liga AUF Uruguaya 2026 ante Montevideo City Torque

Además, Aguirre tampoco tendrá a tres futbolistas lesionados: a las bajas ya conocidas de Maximiliano Olivera y Abel Hernández se sumó Nahuel Herrera. Una fuente del club sostuvo que el jugador se desgarró el pasado domingo en el clásico ante Nacional, y estará de baja durante al menos tres semanas.

Los convocados de Peñarol para enfrentar a Torque son: Sebastián Britos, Leandro Díaz; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Lucas Hernández, Diego Laxalt; Eric Remedi, Eduardo Darias, Julio Daguer, Jésús Trindade; Leonardo Fernández, Franco González, Luis Angulo, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler; Facundo Batista, Matías Arezo y Brandon Álvarez.

Estadio Campeón del Siglo
