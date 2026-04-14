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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol: lidera Argentina, Colombia segundo y Uruguay octavo pero con chances de ir al Mundial

La victoria que Uruguay logró ante Bolivia le permite mantener las chances intactas de clasificar al Mundial 2027

14 de abril de 2026 22:21 hs
La selección uruguaya femenina que comenzó jugando ante Bolivia en El Alto por la fecha 6 de la Liga de Naciones de Conmebol

La selección uruguaya femenina que comenzó jugando ante Bolivia en El Alto por la fecha 6 de la Liga de Naciones de Conmebol

FOTO: @AUFFEMENINO

El triunfo que la selección uruguaya logró este martes frente a Bolivia en la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina de Conmebol le permitió al equipo dirigido por Ariel Longo mantener sus chances intactas de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

Los dos primeros irán directo al Mundial y el tercero y cuarto jugarán repechajes.

Estos fueron los resultados de este martes:

Bolivia 1-2 Uruguay

Bolivia 1-2 Uruguay: con doblete de Pizarro, las celestes ganaron en El Alto por la Liga de Naciones femenina de Conmebol y siguen soñando con el Mundial 2027

Perú 2-1 Uruguay por la Liga de Naciones femenina de Conmebol: las celestes sufrieron jugar con 10 en la altura durante 45 minutos; se aleja el sueño del Mundial

Perú 1-1 Paraguay

Argentina 2-1 Venezuela

Colombia vs Chile (en juego)

Con esos resultados, Argentina quedó primera y Colombia segunda.

Uruguay se encuentra octavo con cinco puntos, pero quedó solo a tres puntos del cuarto cuando aún las celestes tienen jugar nueve puntos (el sábado ante Chile en Montevideo, el 5 de junio ante Colombia de visitante y el 9 de junio ante Venezuela en Montevideo).

Uruguay jugó cinco partidos en la Liga de Naciones con un triunfo, dos empates y dos derrotas: 2-2 con Argentina, 0-1 Paraguay, 0-0 Ecuador, 1-2 Perú y 2-1 este martes ante Bolivia.

Así está la tabla de posiciones:

SELECCIÓN PUNTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Argentina 13 5 4 1 0 16 4
2 Colombia 11 5 3 2 0 9 4
3 Venezuela 8 6 2 2 2 10 5
4 Chile 8 6 2 2 2 7 4
5 Paraguay 7 6 2 1 3 6 7
6 Perú 7 5 2 1 2 7 13
7 Ecuador 5 5 1 2 2 5 4
8 Uruguay 5 5 1 2 2 5 6
9 Bolivia 1 5 0 1 4 2 20

PRÓXIMOS PARTIDOS

Sábado 18 de abril:

En Montevideo hora 18: Uruguay - Chile

En Quito hora 18: Ecuador - Perú

En Barquisimeto hora 20: Venezuela - Bolivia

En Lanús hora 20: Argentina - Colombia

Libre: Paraguay

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