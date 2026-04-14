Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol: lidera Argentina, Colombia segundo y Uruguay octavo pero con chances de ir al Mundial

El triunfo que la selección uruguaya logró este martes frente a Bolivia en la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina de Conmebol le permitió al equipo dirigido por Ariel Longo mantener sus chances intactas de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

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Los dos primeros irán directo al Mundial y el tercero y cuarto jugarán repechajes.

Estos fueron los resultados de este martes:

Perú 2-1 Uruguay por la Liga de Naciones femenina de Conmebol: las celestes sufrieron jugar con 10 en la altura durante 45 minutos; se aleja el sueño del Mundial

Bolivia 1-2 Uruguay: con doblete de Pizarro, las celestes ganaron en El Alto por la Liga de Naciones femenina de Conmebol y siguen soñando con el Mundial 2027

Perú 1-1 Paraguay

Argentina 2-1 Venezuela

Colombia vs Chile (en juego)

Con esos resultados, Argentina quedó primera y Colombia segunda.

Uruguay se encuentra octavo con cinco puntos, pero quedó solo a tres puntos del cuarto cuando aún las celestes tienen jugar nueve puntos (el sábado ante Chile en Montevideo, el 5 de junio ante Colombia de visitante y el 9 de junio ante Venezuela en Montevideo).

Uruguay jugó cinco partidos en la Liga de Naciones con un triunfo, dos empates y dos derrotas: 2-2 con Argentina, 0-1 Paraguay, 0-0 Ecuador, 1-2 Perú y 2-1 este martes ante Bolivia.

Así está la tabla de posiciones:

SELECCIÓN PUNTOS PJ PG PE PP GF GC 1 Argentina 13 5 4 1 0 16 4 2 Colombia 11 5 3 2 0 9 4 3 Venezuela 8 6 2 2 2 10 5 4 Chile 8 6 2 2 2 7 4 5 Paraguay 7 6 2 1 3 6 7 6 Perú 7 5 2 1 2 7 13 7 Ecuador 5 5 1 2 2 5 4 8 Uruguay 5 5 1 2 2 5 6 9 Bolivia 1 5 0 1 4 2 20

PRÓXIMOS PARTIDOS

Sábado 18 de abril:

En Montevideo hora 18: Uruguay - Chile

En Quito hora 18: Ecuador - Perú

En Barquisimeto hora 20: Venezuela - Bolivia

En Lanús hora 20: Argentina - Colombia

Libre: Paraguay