Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol: lidera Argentina, Colombia segundo y Uruguay octavo pero con chances de ir al Mundial

El triunfo que la selección uruguaya logró este martes frente a Bolivia en la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina de Conmebol le permitió al equipo dirigido por Ariel Longo mantener sus chances intactas de clasificar al Mundial de Brasil 2027.
Los dos primeros irán directo al Mundial y el tercero y cuarto jugarán repechajes.
Estos fueron los resultados de este martes:
Perú 1-1 Paraguay
Argentina 2-1 Venezuela
Colombia vs Chile (en juego)
Con esos resultados, Argentina quedó primera y Colombia segunda.
Uruguay se encuentra octavo con cinco puntos, pero quedó solo a tres puntos del cuarto cuando aún las celestes tienen jugar nueve puntos (el sábado ante Chile en Montevideo, el 5 de junio ante Colombia de visitante y el 9 de junio ante Venezuela en Montevideo).
Uruguay jugó cinco partidos en la Liga de Naciones con un triunfo, dos empates y dos derrotas: 2-2 con Argentina, 0-1 Paraguay, 0-0 Ecuador, 1-2 Perú y 2-1 este martes ante Bolivia.
Así está la tabla de posiciones:
| SELECCIÓN
| PUNTOS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|1 Argentina
|13
|5
|4
|1
|0
|16
|4
| 2 Colombia
|11
|5
|3
|2
|0
|9
|4
| 3 Venezuela
|8
|6
|2
|2
|2
|10
|5
| 4 Chile
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|4
| 5 Paraguay
|7
|6
|2
|1
|3
|6
|7
| 6 Perú
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|13
| 7 Ecuador
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|4
| 8 Uruguay
| 5
| 5
| 1
| 2
| 2
| 5
| 6
|9 Bolivia
|1
|5
|0
|1
|4
|2
|20
PRÓXIMOS PARTIDOS
Sábado 18 de abril:
En Montevideo hora 18: Uruguay - Chile
En Quito hora 18: Ecuador - Perú
En Barquisimeto hora 20: Venezuela - Bolivia
En Lanús hora 20: Argentina - Colombia
Libre: Paraguay