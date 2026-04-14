Bolivia 0-0 Uruguay EN VIVO por la Liga de Naciones femenina de Conmebol: anularon un gol de Wendy Carballo a los 28 minutos

La lateral derecho de Uruguay, Laura Felipe, fue expulsada ante Perú y no podrá jugar ante Bolivia.
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14-04-2026 17:17
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol
Uruguay necesita ganarle a Bolivia para mantenerse en carrera por la clasificación al Mundial.
1) Argentina 10 puntos (+11)
2) Colombia 10 puntos (+5)
3) Venezuela 8
4) Chile 7
5) Paraguay 6 (-1)
6) Perú 6 (-6)
7) Ecuador 5
8) Uruguay 2
9) Bolivia 1
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14-04-2026 17:15
Los partidos de hoy, martes 14 de abril, por la Liga de Naciones femenina de Conmebol
En Cusco hora 18: Perú - Paraguay
En El Alto hora 18: Bolivia - Uruguay
En Barquisimeto hora 20: Venezuela - Argentina
En Cali hora 22: Colombia - Chile
Libre: Ecuador
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14-04-2026 17:15
¿Cuántas selecciones clasifican directamente al Mundial 2027?
La Liga de Naciones de Conmebol otorga dos cupos directos para el Mundial 2027, a las dos primeras clasificadas en esta eliminatoria en la que nueve selecciones (Brasil no participa en esta competencia porque es el anfitrión del Mundial) juegan una rueda todos contra todos.
Además, las selecciones que ocupen el tercer y cuarto lugar en la tabla jugarán los repechajes de FIFA.
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14-04-2026 17:12
Los tres partidos que juega la selección uruguaya en la triple fecha de abril
En esta fecha FIFA de fútbol femenino de abril, Uruguay tiene tres partidos por la Liga de Naciones:
perdió 2-1 ante Perú el 10 de abril
Enfrenta a Bolivia este martes 14 en El Alto
El próximo sábado 18 de abril a las 18 horas recibirá a Chile en el Estadio Centenario.
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14-04-2026 16:59
Dónde ver Bolivia vs Uruguay por la Liga de Naciones femenina de Conmebol
El partido se podrá ver en los cables y por streaming a través de Directv y en AUFTV.