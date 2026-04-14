Bolivia 0-0 Uruguay EN VIVO por la Liga de Naciones femenina de Conmebol: anularon un gol de Wendy Carballo a los 28 minutos

Live Blog Post

¿Cuántas selecciones clasifican directamente al Mundial 2027?

La Liga de Naciones de Conmebol otorga dos cupos directos para el Mundial 2027, a las dos primeras clasificadas en esta eliminatoria en la que nueve selecciones (Brasil no participa en esta competencia porque es el anfitrión del Mundial) juegan una rueda todos contra todos.

Además, las selecciones que ocupen el tercer y cuarto lugar en la tabla jugarán los repechajes de FIFA.