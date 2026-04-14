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Bolivia 0-0 Uruguay EN VIVO por la Liga de Naciones femenina de Conmebol: anularon un gol de Wendy Carballo a los 28 minutos

La selección de fútbol femenina enfrenta a Bolivia a partir de la hora 18 de Uruguay por la fecha 6 del clasificatorio al Mundial Brasil 2027

14 de abril 2026 - 16:57hs
La selección uruguaya femenina que comenzó jugando ante Bolivia en El Alto por la fecha 6 de la Liga de Naciones de Conmebol

La selección uruguaya femenina que comenzó jugando ante Bolivia en El Alto por la fecha 6 de la Liga de Naciones de Conmebol

FOTO: @AUFFEMENINO

EN VIVO

La selección uruguaya absoluta que dirige Ariel Longo enfrente a la de Bolivia este martes 14 de abril a partir de la hora 18 por la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina de Conmebol.

Este torneo clasifica a las dos primeras selecciones al Mundial de Brasil 2027 y a la tercera y cuarta al repechaje. Los disputan todas las selecciones de Conmebol excepto Brasil.

La selección está penúltima en la tabla de posiciones, con dos puntos.

Bolivia 0-0 Uruguay

Bolivia: Jodi Medina, Karen Rodríguez, Aide Mendiola, Ruth Raquel Soliz, Cielo Veizaga, Olivia Tamaki, Ana Paula Rojas, Samantha Alurralde, Carla Méndez, Sonia Turihuano, Abigail Quiroz. DT: Jury Villarroel. Suplentes: Nathaly Arispe, Hillary Saavedra, Jimena Salvatierra, Viviana Ramírez, Brandy Flores, Thiara Renjifo, Lenny Lafuente, Alejandra Arellano, Nashmi Segovia, Issela Plata, Fabiana Flores y Wendy Baltazar.

Uruguay: Agustina Sánchez, Ángela Gómez, Fátima Barone, Stephanie Lacoste, Juliana Viera, Wendy Carballo, Karol Bermúdez, Pamela González. Sofía Oxandabarat, Belén Aquino y Esperanza Pizarro. DT: Ariel Longo. Suplentes: Josefina Villanueva, Daiana Farías, Fátima Traversaro, R. Martínez, Yanel Correa, Camila Baccaro, Ximena Velazco, Sindy Ramírez, Pilar González, Luciana Gómez, Alaídes Paz y Agustina Gómez.

Estadio: Municipal de El Alto (Bolivia)

Árbitra: Brenda Cisternas (Chile)

VAR: Reinerio Alvarado (Chile)

Seguí en vivo la previa y el partido de Uruguay:

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Minuto 38: Uruguay estuvo cerca de convertir de cabeza

Un centro de Lacoste al segundo palo encontró a Fátima Barone bien ubicada, le ganó a todas, pero su cabezazo se perdió apenas afuera.

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Minuto 28: anulan gol a Wendy Carballo

Wendy Carballo ganó por derecha, avanzó, entró al área, remató al arco y marcó el primer gol para Uruguay, pero fue anulado porque partió en posición adelantada. Correcta decisión en este caso.

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Minuto 20: Uruguay juega mejor que Bolivia y se acerca al gol

La selección uruguaya maneja la pelota y el partido y está más cerca del gol.

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Minuto 5: la árbitra no le concedió un penal para Uruguay

Tras revisar la jugada, Brenda Cisternas entendió que no hubo penal, aunque en la repetición se pudo ver claramente la mano de la defensa boliviana.

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Minuto 1: el VAR revisa posible penal para Uruguay

Wendy Carballo envió un centro al área, la pelota pegó en la mano de una jugadora de Bolivia y el VAR revisa la jugada.

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Comenzó Bolivia vs Uruguay

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Ariel Longo confirmó el equipo de Uruguay para enfrentar a Bolivia

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Confirmado Bolivia para enfrentar a Uruguay

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Uruguay sufre la baja de Laura Felipe

La lateral derecho de Uruguay, Laura Felipe, fue expulsada ante Perú y no podrá jugar ante Bolivia.

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Así está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol

Uruguay necesita ganarle a Bolivia para mantenerse en carrera por la clasificación al Mundial.

1) Argentina 10 puntos (+11)

2) Colombia 10 puntos (+5)

3) Venezuela 8

4) Chile 7

5) Paraguay 6 (-1)

6) Perú 6 (-6)

7) Ecuador 5

8) Uruguay 2

9) Bolivia 1

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Los partidos de hoy, martes 14 de abril, por la Liga de Naciones femenina de Conmebol

En Cusco hora 18: Perú - Paraguay

En El Alto hora 18: Bolivia - Uruguay

En Barquisimeto hora 20: Venezuela - Argentina

En Cali hora 22: Colombia - Chile

Libre: Ecuador

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¿Cuántas selecciones clasifican directamente al Mundial 2027?

La Liga de Naciones de Conmebol otorga dos cupos directos para el Mundial 2027, a las dos primeras clasificadas en esta eliminatoria en la que nueve selecciones (Brasil no participa en esta competencia porque es el anfitrión del Mundial) juegan una rueda todos contra todos.

Además, las selecciones que ocupen el tercer y cuarto lugar en la tabla jugarán los repechajes de FIFA.

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Los tres partidos que juega la selección uruguaya en la triple fecha de abril

En esta fecha FIFA de fútbol femenino de abril, Uruguay tiene tres partidos por la Liga de Naciones:

perdió 2-1 ante Perú el 10 de abril

Enfrenta a Bolivia este martes 14 en El Alto

El próximo sábado 18 de abril a las 18 horas recibirá a Chile en el Estadio Centenario.

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Dónde ver Bolivia vs Uruguay por la Liga de Naciones femenina de Conmebol

El partido se podrá ver en los cables y por streaming a través de Directv y en AUFTV.

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