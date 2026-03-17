Inteligencia artificial para abogados: innovación uruguaya supera los 3.000 usuarios y comienza su expansión en América Latina

En 2024 los ingenieros Mateo Sciarra y Juan Martin Gallo, junto al abogado Andrés Tiscornia unieron sus trayectorias profesionales en un cruce entre el derecho, la tecnología y la innovación.

¿El objetivo? Desarrollar una herramienta para los profesionales del derecho, pensada desde la necesidad del sector de reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas sin resignar rigor técnico y adaptarse a un mercado que atraviesa además un proceso de transformación impulsado por la tecnología .

Con eso en mente lanzaron al mercado una primera funcionalidad , enfocada en facilitar la búsqueda de jurisprudencia. La herramienta, a la que llamaron UruguAI Legal , permite a los abogados encontrar fallos judiciales relevantes utilizando lenguaje natural y por contexto , en lugar de hacerlo mediante búsquedas por palabras clave, una tarea que tradicionalmente demandaba muchas horas de trabajo manual.

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Sin embargo, recientemente los fundadores decidieron dar un paso más ambicioso y rediseñar la plataforma , a la que renombraron The Legal Tool, para proyectarla a nivel latinoamericano.

“Hoy en día nos hemos transformado en un ecosistema. Nosotros queremos que el abogado no tenga varias pestañas abiertas y que tenga todo concentrado en The Legal Tool, potenciado por inteligencia artificial”, sostuvo Andrés Tiscornia.

De esta manera, la herramienta permite hoy acceder a distintas funcionalidades para la práctica jurídica. Entre ellas se encuentra un asistente legal general, que brinda acceso a documentos de las fuentes seleccionadas; un asistente de búsqueda de jurisprudencia, para buscar y consultar sentencias en el banco de jurisprudencia; y la opción de buscar normativa, que permite consultar toda la normativa uruguaya. A su vez, la plataforma ofrece la redacción de informes, consultas y correos, basada en jurisprudencia y normativa uruguaya aplicada a cada caso.

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Además, el sistema permite iniciar un chat con un asistente, transcribir audiencias, y gestionar casos a través de un repositorio de documentos donde se carga toda la información. Una vez digitalizado el expediente y almacenado en una plataforma segura, el usuario puede consultar ese material —incluso en expedientes voluminosos de miles de fojas— para realizar preguntas específicas, como qué prueba ofreció la contraparte, y obtener respuestas procesadas por el motor de la herramienta.

El modelo de negocio de la plataforma comenzó siendo gratuito, como una etapa de prueba para detectar errores y ajustar el funcionamiento a partir del uso real. Con el crecimiento de la base de usuarios, el proyecto evolucionó hacia un modelo freemium, que mantiene la posibilidad de realizar búsquedas en la versión gratuita. Actualmente la plataforma está cerca de los 3.000 usuarios gratuitos y cuenta con más de 100 usuarios pagos. Además, cuentan con un convenio con el Colegio de Abogados del Uruguay y entre sus clientes se encuentran estudios jurídicos y organizaciones corporativas como el Banco Hipotecario del Uruguay. El proyecto también recibió apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay y fue acelerado a través del programa Microsoft for Startups.

Un negocio desafiado por el avance tecnológico

Para los emprendedores detrás de la plataforma, el desarrollo de la inteligencia artificial está generando un fuerte desafío para la profesión de los abogados y el modelo de negocio de los estudios jurídicos.

“Tradicionalmente el abogado y los estudios se manejan bajo un modelo de facturación en base a horas. Pero hoy la bolsa de horas que antes podía sustentar el flujo de un estudio realmente se ve cuestionada por los clientes, porque con la tecnología se pueden bajar considerablemente las horas”, contó Tiscornia.

Esta transformación del modelo de negocio, sostuvo, ya puede observarse en mercados como Estados Unidos, donde muchos estudios jurídicos grandes comenzaron a fusionarse, al mismo tiempo que la inteligencia artificial está nivelando el terreno y permite que estudios más pequeños puedan litigar contra firmas de gran tamaño. En ese contexto, los estudios se ven obligados a anticiparse a cómo la inteligencia artificial impactará en el trabajo cotidiano y, en consecuencia, en su rentabilidad, sostuvo el profesional.

En este escenario, desde el emprendimiento identifican una gran oportunidad de expandir su solución en el mercado Latinoamericano.

“Gran parte de las soluciones de IA en el sector están desarrolladas en inglés y pensadas para otros sistemas jurídicos”, sostuvo Sciarra .

Además, la tecnología jurídica avanzada que existe, detallaron, está tradicionalmente reservada a grandes estudios o corporaciones, y no para trabajadores individuales, nicho al cual también apuntan desde The Legal Tool.

Otro diferencial que destacan para competir es que su desarrollo no se trata de una inteligencia artificial genérica, sino de una herramienta diseñada específicamente para la práctica profesional del derecho en la región.

“Lo más importante, es que todas nuestras respuestas están siempre con su cita correspondiente. Entonces, cada párrafo nuestro, está basado en una sentencia, o en una disposición normativa y la herramienta te marca el pasaje de dónde surge esa respuesta”, apuntó.

Con esta iniciativa, sus creadores apuestan a posicionar a Uruguay como un actor relevante en la innovación legal regional. En este sentido, a partir de una oportunidad que surgió con un estudio jurídico de gran tamaño en México, el emprendimiento comenzó a avanzar en su expansión comercial. Simultáneamente, el equipo inició contactos con potenciales clientes en Argentina y Chile.