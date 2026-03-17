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Paro de AEBU en Montevideo afecta servicios bancarios desde este mediodía

Se verán afectados los servicios en el hospital del Banco de Seguros del Estado y las sucursales de BROU, BSE, BHU y BCU

17 de marzo 2026 - 10:35hs
Paro de AEBU en Montevideo

Paro de AEBU en Montevideo

Foto: Inés Guimaraens

El sindicato de trabajadores bancarios (Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU) convocó a un paro desde el mediodía de este martes en Montevideo, afectando a empleados del hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) y de sucursales del Banco República (BROU), BSE, Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y Banco Central (BCU).

El presidente de AEBU, Roberto Umpiérrez, aseguró que las negociaciones con el gobierno por el convenio colectivo están paralizadas desde comienzos de año.

"Hemos logrado muy poquitos avances", dijo en diálogo con el programa Arriba gente (Canal 10) y añadió que buscan un "cambio de actitud por parte del gobierno para tratar de salir de la situación".

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El paro impacta en el horario habitual de atención de la banca pública, que funciona entre las 13:00 y las 18:00 horas.

El hospital del BSE se encuentra bajo un paro de 24 horas. Sin embargo, Umpiérrez aclaró que la atención está garantizada mediante guardias gremiales.

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La medida sindical rige exclusivamente en Montevideo. Incluye un acto frente a la sucursal 19 de Junio del BROU, ubicada en 18 de Julio y Minas, seguido de una movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, en Colonia y Paraguay.

De acuerdo con el sindicalista, la finalización del paro será definida en las movilizaciones. "Va a ser en función de cuánto nos lleve el acto", explicó.

Temas:

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