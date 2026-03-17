Paro de AEBU en Montevideo afecta servicios bancarios desde este mediodía

El sindicato de trabajadores bancarios (Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU ) convocó a un paro desde el mediodía de este martes en Montevideo, afectando a empleados del hospital del Banco de Seguros del Estado ( BSE ) y de sucursales del Banco República (BROU), BSE, Banco Hipotecario del Uruguay ( BHU ) y Banco Central ( BCU ).

El presidente de AEBU, Roberto Umpiérrez, aseguró que las negociaciones con el gobierno por el convenio colectivo están paralizadas desde comienzos de año.

"Hemos logrado muy poquitos avances" , dijo en diálogo con el programa Arriba gente (Canal 10) y añadió que buscan un "cambio de actitud por parte del gobierno para tratar de salir de la situación" .

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El paro impacta en el horario habitual de atención de la banca pública, que funciona entre las 13:00 y las 18:00 horas .

El hospital del BSE se encuentra bajo un paro de 24 horas. Sin embargo, Umpiérrez aclaró que la atención está garantizada mediante guardias gremiales.

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La medida sindical rige exclusivamente en Montevideo. Incluye un acto frente a la sucursal 19 de Junio del BROU, ubicada en 18 de Julio y Minas, seguido de una movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, en Colonia y Paraguay.

De acuerdo con el sindicalista, la finalización del paro será definida en las movilizaciones. "Va a ser en función de cuánto nos lleve el acto", explicó.