UTU y Secretaría Nacional del Deporte lanzan curso terciario de Monitor Deportivo: todo lo que tenés que saber

Ya hay 30 estudiantes inscriptos en Montevideo, mientras que en Durazno aún quedan cupos disponibles.

Busca facilitar el acceso al profesorado en deporte y mejorar la inserción laboral en el área.

La formación se dictará en Montevideo (Instituto Superior Brazo Oriental) y en Durazno.

UTU y la Secretaría Nacional del Deporte lanzaron un curso terciario de Monitor Deportivo de un año de duración.

Se trata de la Formación Inicial Terciaria de Monitor Deportivo, una propuesta educativa de un año que surge a partir de un convenio entre UTU y la Secretaría Nacional del Deporte. El objetivo es brindar una base formativa a quienes trabajan o desean trabajar en el ámbito deportivo, así como ofrecer una certificación que delimite con claridad su rol profesional.

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La propuesta está abierta a cualquier egresado de educación media superior, independientemente de la orientación cursada en secundaria. Esto amplía significativamente el acceso, permitiendo que jóvenes con distintos perfiles educativos puedan ingresar al campo del deporte desde una formación formal.

¿Dónde se dictará el curso?

El curso tendrá dos sedes iniciales: el Instituto Superior Brazo Oriental, en Montevideo, y el departamento de Durazno. Esta implementación en dos puntos del país busca evaluar el funcionamiento de la propuesta en contextos distintos antes de una eventual expansión.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

Según explicó la directora general de UTU, Virginia Verderese, el programa apunta a acercar a los estudiantes al mundo del trabajo mediante una formación específica en el área deportiva. Además, pretende fortalecer el camino hacia el profesorado, especialmente para quienes ya están vinculados al deporte o desean profesionalizarse.

¿Por qué se considera relevante esta formación?

El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, destacó que muchos jóvenes interesados en el deporte enfrentan dificultades para acceder a carreras de profesorado, debido a diversas condiciones sociales y desigualdades. En ese sentido, esta propuesta busca generar oportunidades más accesibles y equitativas para su formación.

¿Existen antecedentes de este tipo de programas?

Sí. Desde gestiones anteriores, UTU y la Secretaría Nacional del Deporte han trabajado en conjunto en propuestas formativas más cortas dirigidas a estudiantes y egresados de todo el país. Este nuevo curso representa una profundización y formalización de iniciativas previas.

¿Qué recepción tuvo el lanzamiento?

El anuncio contó con la participación de autoridades educativas y del área deportiva, así como de futuros estudiantes interesados, quienes realizaron consultas y compartieron sus expectativas. En Montevideo ya se registran 30 inscripciones, lo que evidencia un interés inicial en la propuesta.

Cómo sigue

La implementación del curso en Montevideo y Durazno funcionará como una experiencia piloto que permitirá evaluar su desarrollo, nivel de demanda y resultados formativos. A partir de ese análisis, las autoridades prevén la posibilidad de extender la propuesta a otras regiones del país, en caso de que se consolide como una alternativa efectiva de formación en el ámbito deportivo.

Mientras tanto, continúa el proceso de inscripción, especialmente en Durazno donde aún hay cupos disponibles.