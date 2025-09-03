Acelerar el diseño de nuevas terapias contra el cáncer: así avanza el proyecto de la startup de Gonzalo Moratorio y una tecnológica uruguaya

La startup biotecnológica Guska , cofundada por los uruguayos Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno , selló en las últimas semanas una alianza con Marvik , una empresa uruguaya de consultoría en inteligencia artificial (IA).

La asociación busca aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para el desarrollo de terapias virales personalizadas contra el cáncer.

Guska, que redirigió su investigación hacia los tumores cerebrales tras conocerse que su cofundador padece esta enfermedad , aportará la validación en laboratorio y su experiencia en el uso de virus oncolíticos, diseñados para atacar de forma específica células tumorales (hasta el momento la startup ya generó dos virus que mostraron eficacia en modelos de cáncer de pulmón y páncreas).

Gonzalo Moratorio es uno de los diez científicos más importante del 2020 según la revista Nature

Marvik, sumará su capacidad para crear plataformas de IA robustas, escalables y seguras, contó a El Observador Guillermo Varela, vicepresidente de expansión de mercado de la compañía.

De esta manera ambas compañías desarrollarán en conjunto una plataforma generativa capaz de diseñar nuevos virus a partir de indicaciones específicas sobre tipo de tumor, estadio o perfil, lo que abre la puerta a una nueva generación de terapias oncológicas.

“Juntos podemos crear un ecosistema de descubrimiento que acelere el desarrollo de nuevas terapias. Por separado sería muy difícil: un equipo científico sin infraestructura de IA tardaría mucho más en escalar, y un equipo de IA sin el conocimiento biológico no podría generar impacto clínico real”, sostuvo Varela.

El detrás de la alianza: “queríamos poner nuestra experiencia al servicio de un desafío que trasciende lo tecnológico”

La motivación de Marvik para asociarse con Guska fue multicausal. Según contaron, uno de los factores fue que desde la tecnológica querían tener proyectos desafiantes en el país, ya que venían de cinco años trabajando para el exterior, particularmente para EEUU.

“La alianza surgió de conversaciones sobre cómo acelerar la etapa de diseño de nuevos virus oncolíticos, algo que con IA podemos hacer de manera más rápida y escalable. Desde el inicio vimos en Guska un equipo científico con una visión muy clara y con resultados sólidos en investigación oncológica. Para Marvik, era una oportunidad de poner nuestra experiencia en inteligencia artificial al servicio de un desafío que trasciende lo tecnológico y tiene un enorme impacto humano”, dijeron desde la empresa.

Además, resaltaron “la admiración y respeto” por el trabajo de Gonzalo Moratorio y de Pilar Moreno.

“A la confianza que ellos nos generaban, se sumó la visión del CEO de Guska, Nicolás Tambucho, que conocía a Marvik y sabía que teníamos el nivel para jugar en las grandes ligas”, señaló Varela.

En qué etapa está el proyecto y cuáles son sus principales retos

Actualmente ambas empresas trabajan en la alineación entre científicos de ambos equipos, y en la definición de un lenguaje común, algo que es determinante para el éxito del proyecto.

En paralelo, están diseñando un sistema de etapas interconectadas de IA y evaluando los modelos candidatos para la generación de virus, una tarea que requiere además contar con una base de datos, propia y curada que sirva como cimiento para que la solución pueda evolucionar de manera consistente.

El principal reto, señaló Varela, es enseñarle a los grandes modelos (acostumbrados a trabajar con texto) a modelar una realidad tan intrincada como la biológica.

“El lenguaje natural tiene una complejidad muy grande, pero el biológico es infinitamente mayor. Tener datos para entrenar estos modelos, ser capaces de predecir qué sucederá en el laboratorio y luego en el cuerpo humano, es el gran desafío a resolver”, sostuvo.

El potencial de la solución para investigar otras enfermedades

Aunque hoy el foco está en el tratamiento del cáncer, el integrante de Marvik destacó que la capacidad de estas plataformas para generar y evaluar rápidamente virus o moléculas abre la puerta a investigar otras enfermedades en el futuro.

“Estamos trabajando en otras áreas vinculadas a biotech, health y pharma, y pronto comunicaremos más acuerdos que tenemos. Uruguay tiene un nivel científico muy bueno y nuestros talentos humanos están a la par de cualquiera de los expertos internacionales. Lograr el mix entre los mejores exponentes de cada mundo (el de las ciencias biológicas y el de las ciencias de datos) es un presente que nos entusiasma mucho”, sostuvo Varela sobre la sinergia entre la biotecnología y el sector tecnológico.

Otros proyectos en los que trabaja la tecnológica para llevar la IA de la teoría a la práctica

La empresa uruguaya, cofundada en 2018 por Paula Martínez y Rodrigo Beceiro, trabaja actualmente con compañías de diferentes industrias como fintech, retail, salud, e e-commerce, con el objetivo de “llevar la IA de la teoría a la práctica y generar un impacto real en los negocios y en la sociedad”.

En este sentido avanzan en proyectos que van desde sistemas de visión por computadora para detectar fallas en plantas industriales, hasta modelos predictivos que ayudan a anticipar emergencias médicas en hospitales.

“También estamos construyendo cientos de agentes de IA para la evolución de servicios, productos y sistemas en todo el mundo. Hemos construido modelos de GenAI que compiten en benchmarks a Google y Meta, implementamos soporte 24/7 con IA para más de 10 millones de usuarios, simplificamos la logística compleja mediante optimización predictiva, y desarrollamos soluciones seguras para datos sensibles de gobierno”, contó Varela sobre la actualidad de la empresa.