El "Maracaná" diario de las startups uruguayas: cuatro historias del ecosistema emprendedor

“No había puesto para una economista con medias de flores, entonces lo cree yo misma”, contó en la Mega Experiencia Endeavor sobre su trayectoria.

La uruguaya decidió abrir una cuenta de Instagram en la que habla de finanzas de una forma descontracturada y divertida y en la que ya suma más de 75.000 seguidores.

En esta línea, la emprendedora destacó que perder la vergüenza fue un paso clave en su camino.

En 2025, publicó su libro De gastadora a inversora, una guía pensada especialmente para mujeres que buscan dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones.

Durante su participación en el evento, la especialista compartió una hoja de ruta simple pero efectiva para comenzar a invertir con éxito: definir el perfil de inversora, calcular cuánto se puede invertir mensualmente, elegir el vehículo de inversión según el plazo y la rentabilidad esperada, abrir una cuenta de inversión, automatizar las transferencias y revisar loa avances anualmente.

“Lo fundamental es creerse primero capaz de invertir”, sostuvo, resaltando la importancia del cambio de mentalidad como el primer paso.

El emprendedor uruguayo que mantuvo conversaciones con más de 76 fondos de inversión antes de conseguir un si

En su charla el joven uruguayo Santiago Rosenblatt, fundador de Strike, una plataforma que detecta vulnerabilidades en sistemas de forma rápida y automatizada, eligió enfocarse en el lado más humano del emprendimiento.

Durante su participación en la Mega Experiencia Endeavor, compartió anécdotas personales que reflejan cómo detrás de cada gran logro, también hay grandes desafíos.

Como ejemplo, relató que tuvo que conversar con 76 fondos de inversión antes de cerrar una ronda de inversión de US$ 13, 5 millones, uno de los hitos más importantes en la historia de Strike, la startup que fundó y dirige.

También compartió cómo, con el tiempo, aprendió a tomarse pausas para reflexionar sobre las decisiones y priorizar su bienestar. En los inicios de su emprendimiento, confesó, llegó a dormir tan solo tres horas por día.

“Todo es cuestión de actitud. Lo que más me hace elegir esta montaña rusa de emprender es decirme que todo va a estar bien”, concluyó.

La frase de Artigas que impulsó a una startup uruguaya en sus momentos más díficiles

Para Ximena Alemán, cofundadora y CEO de Prometeo, una empresa uruguaya de fintech que se dedica a la infraestructura tecnológica, específicamente a través de APIs bancarias, lo difícil no es lanzar una startup, sino lograr que sobreviva. “Emprender es una gran prueba de supervivencia”, afirmó durante su participación en la Mega Experiencia Endeavor, donde compartió los aprendizajes detrás del crecimiento de su empresa, que hoy opera en 11 países y trabaja con más de 1.200 instituciones financieras en América Latina.

Alemán repasó el recorrido emprendedor desde Uruguay y los desafíos de escalar una startup en un contexto donde, según explicó, los fondos de inversión tienden a concentrarse en otros países, atraídos por los perfiles de fundadores con mayor respaldo económico o credenciales internacionales.

“Uruguay nos expulsó, pero al hacerlo nos salvó”, reflexionó, haciendo referencia a la necesidad de salir al mundo para hacer crecer el negocio. Ante la frustración de los múltiples “no” recibidos en el camino, reveló que en Prometeo adoptaron una frase de José Artigas como mantra: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos”.

En una de las definiciones más potentes de su charla, Alemán describió el escenario para las startups locales:

“Todas las startups uruguayas juegan todos los días Maracanás no televisados. Competimos con jugadores que tienen más credenciales, más fondeo, más oportunidades”, sostuvo y recalcó la importancia de no dejarse vencer por eso y no subestimar nuestras capacidades.

El sueño de un niño que se convirtió en un emprendimiento

El actor, conductor y activista argentino Gastón Pauls fue una de las participaciones más emotivas de la jornada. En su charla, compartió cómo, desde muy pequeño, soñaba con contribuir a un mundo más pacífico y libre. “En mi cumpleaños pedía como deseo que todas las personas se agarraran de la mano pidiendo libertad y paz”, recordó.

Décadas después —tras una extensa trayectoria artística y un duro proceso personal de recuperación de las adicciones— ese deseo tomó forma concreta. Pauls fundó la Casa de la Cultura de la Calle, una asociación que utiliza el arte como herramienta para acompañar y empoderar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En su intervención, subrayó la importancia de tener sueños genuinos y propósitos claros al emprender. “No hay manera de vencer a alguien que sueña”, afirmó.

También hizo hincapié en el valor de los proyectos que nacen para dar respuesta a necesidades reales y advritió que el desaliento es el peor enemigo.

Más tips para emprender

Más allá de las charlas de los speakers, durante el evento diferentes referentes del ecosistema e instituciones brindaron consejos prácticos para los emprendedores.

Uno de estos fue contar lo que se está haciendo en redes sociales, una práctica que aumenta la visibilidad, y puede impactar en un aumento de las ventas, a la vez que abarata los costos de publicidad.

Además, a nivel de finanzas referentes del ecosistema recomendaron separar la cuenta de banco personal y de la del negocio, tener un fondo de emergencia, definir un sueldo para los cofundadores e invertir en algo que no tenga que ver con el negocio.

A la hora de buscar inversión, los expertos indicaron que es fundamental demostrar los conocimientos en emprendedurismo y ser claro con lo que se busca.

En la ocasión, el presidente de Endeavor Uruguay, Eduardo Mangarelli resaltó como a lo largo de estos 25 años de presencia en Uruguay cientos de emprendedores y emprendedoras encontraron en la organización mucho más que inspiración, sino que conocieron a sus socios, se sumaron a equipos que los impulsaron, y compartieron aprendizajes con pares.

“Es un orgullo recorrer este camino juntos, impulsando la cultura emprendedora con un impacto real, no solo en el ecosistema, sino en toda la sociedad”, agregó.

En la oportunidad también resaltó que la curiosidad es una de las habilidades más valiosas en este recorrido: “No se trata solo de tener acceso a la información, sino de hacernos las preguntas correctas. La curiosidad nos empuja a replantear estructuras, a buscar soluciones a problemas complejos y es, sin dudas, el motor principal de la innovación”, sostuvo.