"Excusas" y "falta de humildad": Delgado le respondió a Fernando Pereira tras críticas al gobierno de Lacalle Pou

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , le respondió al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , luego de que este último dijera que a su partido le tocará gobernar con "serias restricciones" producto de un "pésimo" gobierno de Luis Lacalle Pou .

Según Delgado, las expresiones de Pereira no "molestan" , aunque sí "preocupa" que tanto él como otros salgan a "tratar de ocultar la realidad y buscar excusas para explicar por qué no hacen lo que tienen que hacer" .

" El gobierno pasado le dejó a esta administración un piso casi de hierro para seguir trabajando para adelante . Con errores y aciertos, pero con menos inflación, con más empleo, con un shock de infraestructura, menos informalismo y más salario", dijo.

"Yo creo que el gobierno pasado le dejó parte de ese proceso de impulso que lamentablemente este gobierno no aprovechó, por lo menos en estos primeros seis meses de gobierno, donde trataban de buscar excusas porque no hacían lo que había que hacer ", agregó.

Tras esto, Delgado apuntó a los "problemas internos", las "renuncias", la "faltas de definiciones estratégicas" o la ausencia de "decisiones" durante los primeros meses de la administración de Orsi.

Para el presidente de los blancos, que desde el FA salgan a señalar ciertas "restricciones" que tiene este gobierno para trabajar, demuestra una clara "falta de humildad" y una "falta a la verdad".

Consultado por las visiones diferentes existentes entre la oposición y el oficialismo en cuanto a la situación económica del país, dijo: "Si uno lee lo que dice el ministro de Economía, coincide mucho con nosotros. Lo dijo en la Rendición de Cuentas, lo dice ahora en el Presupuesto. Hay una solidez económica que no era la que había en 2019".

En este sentido, destacó que cuando les tocó ser gobierno en 2020, pudieron haber "culpado" a la administración de Tabaré Vázquez por una "cantidad de cosas", pero decidieron "mirar para adelante", no poner "excusas" y hacer lo que "tenían que hacer".

"No es la actitud que están algunos integrantes de este gobierno", dijo y agregó que en particular le preocupa la actitud del presidente de FA porque vine "reiteradamente" con este "relato de la herencia para justificar por qué no hacen lo que tienen que hacer".

"El antídoto a este relato, hay uno solo, que es la verdad", marcó Delgado para cerrar.

La crítica de Fernando Pereira al gobierno de Lacalle Pou

El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que a su partido le "tocó gobernar en un país con serias restricciones" debido a "un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou".

En un discurso realizado en el Centro de Protección de Choferes, en el marco de una gira del Frente para presentar el Presupuesto de 2025, Pereira reconoció que esta propuesta no va a "resolver todos los problemas que tiene el Uruguay", pero sí "va en la dirección correcta, en la dirección que tiene que ir un gobierno de izquierda".

"Un Presupuesto es cuánto se le cambia la vida a las personas", detalló el presidente frenteamplista, quien cree que su partido está encabezando una "revolución de las cosas simples".

Según Pereira, "un gobierno de izquierda tiene que poder gobernar cuando hay viento de cola y cuando hay dificultades". "En este caso, nos tocó gobernar en un país con serias restricciones, producto de un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou", remarcó en ese sentido.

Por ello, Pereira apuntó a que es necesario cambiar las "decisiones que se tomaron en el gobierno anterior", que llevaron a la administración actual a asumir con una "deuda de más de 1.000 millones de dólares".

"Todo lo que podía esperarse y mucho más fue lo que sucedió cuando tomamos el gobierno. Ahora tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a la gente y en eso estamos, y lo tenemos que hacer con tranquilidad", expresó el presidente del Frente en su discurso, consignado por Telemundo.