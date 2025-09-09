Canelones evalúa aplicar multa de $ 3.6 millones a una empresa por extracción ilegal de arena en Santa Lucía

Junta de Canelones evalúa sanción a empresa por retirar arena del Río Santa Lucía en 2023

La Junta Departamental de Canelones evalúa la aplicación de una multa de 2000 UR ($ 3.671.860) a la empresa Seyten SRL por la extracción ilegal de arena en la cuenca del Río Santa Lucía en 2023.

El 22 de junio de 2023 la Intendencia de Canelones realizó una inspección ambiental en la zona de Paso del Sordo, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Santa Lucía . Durante la actuación, se constató la presencia de maquinaria pesada en la costa del Río Santa Lucía realizando movimientos de arena .

Allí, el Ministerio de Ambiente verificó la existencia de alteraciones asociadas a la remoción del tapiz vegetal y movimientos de suelo, con pruebas evidentes de extracción de arena .

En aplicación de la Ley Nº18.308 y de las medidas cautelares establecidas por el gobierno de Canelones para la preservación de la cuenca del Río Santa Lucía, así como del régimen sancionatorio definido en la Resolución 19/09268, la comuna determinó en 2023 que la infracción constituye una "falta grave" en suelo rural natural.

Esta categoría contempla actividades humanas que impliquen la remoción del tapiz vegetal, la roturación del suelo o la tala de monte nativo.

Por esto, desde la comuna definieron aplicar a la empresa responsable, Seyten SRL, una multa de 2000 UR, equivalentes a unos $ 3.671.860.

Al tratarse de una sanción mayor a las 70 UR su aplicación requiere la aprobación de la Junta Departamental, la cual está tratando este tema en comisión desde este lunes.

La situación ocurrida en la cuenca del Santa Lucía fue denunciada en 2022 por Yamandú Orsi, cuando estaba al frente de la comuna canaria.

En junio de 2023, mediante su cuenta de X, el hoy presidente de la República catalogó el hecho como un "disparate".

"Otro disparate. Volvimos a denunciar, hubo sanciones, multas por parte de la Intendencia y el gobierno nacional. Evidentemente no alcanza. Ante la emergencia necesitamos otro marco de acción. El Santa Lucía es patrimonio de todos. Su defensa es una cuestión estratégica", escribió y adjuntó un video con un camión retirando arena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/1672787920187432960&partner=&hide_thread=false Otro disparate. Volvimos a denunciar, hubo sanciones, multas por parte de la Intendencia y el gobierno nacional. Evidentemente no alcanza. Ante la emergencia necesitamos otro marco de acción. El Santa Lucía es patrimonio de todos. Su defensa es una cuestión estratégica. pic.twitter.com/A351qIf9IM — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 25, 2023

Previamente, Orsi había denunciado la situación en reiteradas ocasiones, aprobando también una nueva reglamentación para la extracción en el Santa Lucía.