Brasil también se queja: "Un verdadero desastre, jugamos contra los árbitros, contra la policía", dijo el presidente de la CBF tras perder ante Bolivia en la altura; mirá el video

Brasil , la selección pentacampeona del mundo y gigante de Sudamérica, lanzó la bronca luego de la derrota 1-0 ante Bolivia de este martes en la altura de El Alto, en un partido que tuvo un polémico penal que le permitió a los locales conseguir el triunfo que le permitió llegar al repechaje intercontinental.

Tras el partido, Samir Xaud, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), largó la bronca y criticó lo ocurrido en el partido.

“Lo que pasó aquí hoy es triste”, dijo en zona mixta. “Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, contra la policía, contra los recogepelotas, sacando y metiendo balones”, señaló.

"Un verdadero desastre hoy”, agregó Saud. “Esto es algo que no esperamos ni para el fútbol mundial ni para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Con este tipo de actitud, sobre todo en la altura, es difícil jugar al fútbol, sobre todo contra 14 hombres”.

“Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado. Esto no puede pasar. Es absurdo", agregó.

Lo que dijo Carlo Ancelotti: "El partido de hoy fue muy, muy complicado para nosotros"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que el partido de este martes contra Bolivia "fue muy, muy complicado", luego de perder por 1-0 ante la Verde en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil, at the Municipal de El Alto stadium, in El Alto, La Paz department, Bolivia on September 9, 2025. AIZA Carlo Ancelotti, DT de Brasil, en El Alto Foto: AFP

"Aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy es el único que hemos intentado reconsiderar. Fue muy, muy complicado para nosotros", dijo Ancelotti tras el encuentro

El entrenador italiano agregó que el partido ante Bolivia era "muy especial en todos los sentidos" y al final del mismo se determinó que hay "cosas que se pueden mejorar para tener un mejor desempeño en el campo".

También reconoció el esfuerzo de los jugadores brasileños para actuar en la altitud de El Alto y aceptó resignado que allí no es sencillo conseguir un buen desempeño. "Es muy difícil jugar aquí", comentó.

Sobre Bolivia, Ancelotti fue breve y sostuvo que "es un equipo que en su casa juega con su intensidad" y "tiene mucho éxito".

Penal Bolivia Brasil

Atribuyó algunas fallas de la Canarinha al "ambiente" y a algunas decisiones arbitrales.

Del encuentro en La Paz, Ancelotti se quejó del penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay en las postrimerías del primer tiempo.

"También, otra vez, el VAR decidió penal (...) son cosas que obviamente se pueden mejorar", dijo el DT italiano, a quien se observó, durante el encuentro, reclamar con firmeza a Garay.

El juez sancionó la pena máxima después de un controversial pisotón de Bruno Guimaraes a Roberto Fernández. La acción fue advertida por el VAR y repercutió en el penal a favor del cuadro altiplánico, que además desató la algarabía de los hinchas asistentes en el recinto deportivo.

Brasil está en el camino correcto para llegar bien al Mundial de Norteamérica 2026, afirmó este martes el entrenador. "El equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo, yo tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores", dijo.

Brasil terminó la fase premundialista en la quinta posición con 28 puntos, su peor registro, igual que Colombia (3) y Uruguay (4), aunque con menor diferencia de gol. La tabla dejó arriba a Argentina con 38 unidades y a Ecuador en el segundo peldaño con 29.

Con la mirada puesta ya en el Mundial, el laureado técnico europeo pronosticó que "vamos a hacer un mundial con éxito, a pelearlo, a lucharlo". También adelantó que "obviamente tendrán otras oportunidades" jugadores nuevos que fueron llamados para enfrentar a los bolivianos.

Con base en EFE y AFP