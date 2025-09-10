"Él sabe de las necesidades": funcionarios de Udelar declararon a Rodrigo Arim como persona no grata, tras presentación del Presupuesto

La Agremiación Federal de los Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) declaró al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, como "persona no grata" , debido al proyecto de Ley del Presupuesto que entregó el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Antes de formar parte del gobierno de Yamandú Orsi, Arim se desempeñaba como rector de la Universidad de la República (Udelar) . Ahora desde Affur condenaron la asignación presupuestal a la institución y se declararon en conflicto , al igual que también lo hizo la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR).

El secretario general de Affur, Paul Schiera , afirmó que la declaración con respecto a Arim "es que porque fue el rector que elaboró este pedido presupuestal de la universidad durante el período pasado".

" Él se fue y lo dejó armado . Estuvimos 6 meses discutiendo con el Presupuesto, él sabe de las necesidades especificas de la universidad y lo necesario que es este 52% de incremento que pedíamos ", contó Schiera en diálogo con El Observador.

El pedido presupuestal de la Udelar fue “demasiado austero” en algunas áreas, según dijo el dirigente sindical a La Diaria en primera instancia.

"De los US$ 330 millones que se pide, se reciben 8.500.000 o 9.000.000. Está lejazo de lo que tiene la universidad para sus necesidades de expansión y sostenerse", agregó. Schiera también cuestionó que Arim "no ha recibido a la universidad para discutir presupuesto y todavía salir a decir que 'no se podría quejar del Presupuesto recibido'", consideró.

Funcionarios y docentes de la Udelar en conflicto por la asignación presupuestal

Al igual que los funcionarios, ADUR también se declaró en conflicto y definirán otras medidas en la convención sindical del próximo miércoles 17 de setiembre.

"Apelamos al conjunto del Poder Ejecutivo que tiene plazo hasta el 20 de setiembre para enviar un mensaje complementario al proyecto de ley presupuestal para mejorarlo", señalaron los docentes en una declaración emitida el pasado martes.

Los funcionarios emitieron otra declaración donde pidieron "declarar paros zonales rotativos a nivel nacional, con ocupaciones, asambleas, talleres y actividades".

A su vez, propusieron "al conjunto de la Intergremial Universitaria, la CSEU y el PIT-CNT la convocatoria a un paro general con movilización por la educación pública".

Sobre la asignación a la Udelar, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que la institución educativa "ha solicitado una asignación presupuestal mayor que todo el incremento de asignación presupuestal para todo el Estado".

"Que una asignación presupuestal para la Udelar se parezca mínimamente a lo que ha solicitado, es difícil", sentenció el ministro.