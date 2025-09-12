Subsidios de alquiler, préstamos y "prioridad estratégica": MVOT presentó su plan quinquenal de vivienda

Este jueves, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) , liderado por la ministra Tamara Paseyro , presentó en el anexo de la Torre Ejecutiva el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat , que actualmente se encuentra en estudio en el Parlamento. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y diversas autoridades nacionales.

Junto al presidente, participaron del acto el secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez; la ministra de Salud, Cristina Lustemberg; la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Además, estuvieron presentes la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, y el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Daniel Greif.

Durante su discurso, la ministra Paseyro destacó que el plan presentado “ está en consonancia con las prioridades estratégicas del Presupuesto Nacional 2025–2029 ”, que buscan acelerar el crecimiento con empleo de calidad, impulsar inversiones sostenibles, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad para favorecer la convivencia. En este contexto, agregó, “ la política de vivienda se concibe como una prioridad estratégica, desde un enfoque de derechos humanos ”.

Emergencia habitacional y vulnerabilidad social

El primer lineamiento hace foco en la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social, priorizando a los hogares con carencias críticas, especialmente en los más de 660 asentamientos identificados en el país. “Para estas poblaciones se prevén respuestas rápidas. En este marco proyectamos concretar 20.000 acciones sobre el stock habitacional existente”, anunció Paseyro.

Este eje también incluye medidas para atender a los jóvenes egresados de INAU e INISA, a las personas en situación de calle y a quienes atraviesan situaciones de violencia basada en género. Un aspecto destacado es el programa “Crece desde el pie”, que se implementa en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y ASSE, para dar respuesta a hogares con mujeres embarazadas y niños recién nacidos en situación de vulnerabilidad social.

Acceso a la vivienda

El segundo lineamiento está orientado al acceso y la permanencia en la vivienda. Para ello, el MVOT lanzó el programa “Primera Vivienda”, dirigido a sectores con ingresos regulares que no califican para el crédito formal. La ministra informó que, “en cumplimiento con este objetivo, realizamos el primer llamado a postulantes para la adquisición de 350 viviendas en el mercado”.

Asimismo, con el programa “Primera Vivienda”, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) ofrecerá créditos que financiarán hasta el 95% del valor del inmueble, y se proyecta alcanzar a más de 4.000 hogares en el quinquenio. También se contempla una ampliación del acceso a viviendas promovidas a través de modificaciones al programa “Entre Todos”, que incluirá subsidios a la demanda y un sistema de alquiler social que beneficiará a más de 6.000 hogares.

Integración urbano-rural

El tercer lineamiento se centra en la integración urbano-rural, con la meta de beneficiar a más de 17.000 hogares, entre los cuales se incluyen más de 4.600 nuevas viviendas y 2.800 mejoras en el stock existente. La ministra subrayó la creación del programa “Más Barrio”, que tiene como objetivo realizar intervenciones integrales en zonas con alta concentración de vulnerabilidad y violencia. “Transformándolas en comunidades habitables, seguras e integradas”, afirmó Paseyro.

Acceso al suelo urbano

El cuarto lineamiento está relacionado con el suelo urbano, e incluye el lanzamiento de una segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU). Esta estrategia busca aprovechar de manera eficiente los inmuebles públicos y promover distritos de innovación en ciudades del interior, integrando vivienda, infraestructura y equipamientos.

Gestión del Sistema Público de Vivienda

Finalmente, el quinto lineamiento se enfoca en la gestión del Sistema Público de Vivienda, con el propósito de “fortalecer la planificación, el monitoreo y la evaluación basados en evidencia, y promover la transparencia y la participación social en todo el proceso”, detalló Paseyro.