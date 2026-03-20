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Congreso Judío Latinoamericano participó en seminario contra financiamiento del terrorismo en Paraguay

El encuentro en Asunción analizó nuevas dinámicas de financiamiento ilícito y desafíos en la Triple Frontera, en una semana marcada por el 34º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires

20 de marzo de 2026 17:17 hs
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El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) participó del seminario internacional "Desarticulación de Esquemas Financieros Criminales y Terroristas" realizado en Asunción, Paraguay.

El encuentro fue organizado por la American Bar Association – Rule of Law Initiative, con apoyo del Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público, en el marco del Programa de Combate al Financiamiento del Terrorismo en Argentina, Brasil y Paraguay.

El seminario reunió a autoridades y especialistas de distintos países de la región para analizar las nuevas dinámicas de financiamiento ilícito y la convergencia entre redes criminales y organizaciones terroristas. Los participantes abordaron los desafíos estratégicos que enfrenta América Latina, con especial atención en la región de la Triple Frontera.

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Danilo Gelman del CJL participó como orador y abordó las estrategias de financiamiento empleadas por grupos terroristas con presencia en la región. También expuso sobre indicadores de riesgo y herramientas para la detección temprana de estructuras financieras ilícitas.

"Este encuentro se dio en el marco de los 34 años del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, el primer atentado terrorista internacional ocurrido en nuestro país, perpetrado por el grupo Hezbollah y que aún permanece sin imputados", dijo Gelman tras su exposición.

El evento contó con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio Público de Paraguay, SEPRELAD, SEPRINTE y SENAD, junto a especialistas internacionales en seguridad, justicia e inteligencia financiera. Los participantes analizaron casos regionales, mecanismos de ocultamiento de activos y estrategias de disrupción financiera destinadas a debilitar las estructuras económicas de organizaciones criminales y terroristas.

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