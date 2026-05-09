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La emoción del padre de Thomas Silva luego de su histórica victoria en el Giro de Italia: "Ya está, ya no puedo pedir más nada"

"Sabíamos que Thomas podía lograr una etapa, él lo había dicho", dijo el padre del ciclista uruguayo, que destacó "todo el apoyo" que recibe de su país

9 de mayo de 2026 13:56 hs
Thomas Silva en el podio, tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia

Thomas Silva en el podio, tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia

EFE

El ciclismo uruguayo vivió esta mañana uno de los hitos más importantes de su historia con la victoria de Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia. Es el primer uruguayo en participar de este torneo, y en su segunda carrera ya se convirtió en el primer ganador de una etapa.

El oriundo de Maldonado venció en el esprint de la ronda transalpina que recorrió 221 kilómetros entre las ciudades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo, y con su victoria se convirtió en el nuevo líder del Giro, por lo que en la próxima carrera vestirá la famosa "Maglia rosa" que utilizan los punteros de la competencia.

Cuando Silva subió al podio, la televisación oficial del Giro mostró dos banderas uruguayas gigantes ondeando entre el público presente. Una de ellas era la del padre del ciclista, Álvaro Silva, que tras la victoria de su hijo se emocionó al hablar en una entrevista.

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"Sabíamos que Thomas podía lograr una etapa, él lo había dicho. No me salen las palabras, estoy muy emocionado", afirmó el padre de Thomas en una entrevista con DSports, antes de enviarle un saludo a "todo Uruguay" y a su familia.

Histórico: el uruguayo Thomas Silva ganó la segunda etapa del Giro de Italia y es el nuevo líder

Thomas Silva catalogó su triunfo en el Giro de Italia como "inesperado": "Es lo máximo para mí"

Álvaro destacó "todo el apoyo" que tiene Thomas en su país, y recordó que "es el primer uruguayo en estar corriendo acá en el giro". "Segunda etapa, primer puesto. Es lo máximo, ya está, ya no puedo pedir más nada", dijo visiblemente conmovido.

El padre indicó que vio los últimos 80 kilómetros de la carrera por la pantalla gigante ubicada cerca de la meta, pero reconoció que no "distinguía" a su hijo. "Me mandaban mensajes de Uruguay que (decían) que venía ahí, que había subido al puerto entre los 20. Cuando atacó (Jonas) Vingegaard pensé que era para él la etapa", agregó.

En ese momento Álvaro vio a su hijo en la pantalla golpeándose el casco con alegría, y expresó: "Pero mirá esa imagen, es lo máximo, no tengo palabras".

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