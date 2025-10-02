El enigma de Federico Valverde en Real Madrid: el debate que se abrió entre el uruguayo y su entrenador Xabi Alonso, y que ambos niegan

Federico Valverde se quedó ante el Kairat Almaty sin disputar ni un solo minuto por primera vez en la temporada . 24 horas después de comparecer en rueda de prensa, sinónimo en la mayoría de ocasiones de que el futbolista es titular al día siguiente, y remarcar que no se ve jugando de lateral derecho, el uruguayo recorrió casi 14.000 kilómetros en avión para no jugar . Y su actitud en la banda durante el encuentro abre un debate que, eso sí, Xabi Alonso y el propio futbolista, niegan que exista.

Sin Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, lesionados, Xabi Alonso se quedó sin laterales derechos en la primera plantilla para las próximas semanas. Una demarcación que la pasada temporada Fede Valverde ocupó en 15 ocasiones de inicio, siete de ellas en partidos trascendentales en la Liga de Campeones.

Con Ancelotti y su mano izquierda, junto a las emergencias en forma de lesiones, Fede destacó en el lateral derecho, Rodrygo ocupaba la banda derecha, Tchouaméni ejercía como central… pero la llegada de Xabi Alonso al vestuario madridista ha cambiado las tornas.

En el Mundial de Clubes sí contó, por momentos, con dichos futbolistas fuera de su posición preferida, pero el inicio de la actual temporada, señalada por el técnico como un nuevo comienzo, ha cambiado el panorama.

Tchouaméni es su pivote, Rodrygo se disputa la titularidad en banda izquierda con Vinícius y Valverde juega de mediocentro, de ‘8’. Sin embargo, el paso de temporada y las lesiones apuntaban a cambiar, de nuevo, la posición de Fede.

Declaraciones, suplencia y gestos

Con todo apuntando a Valverde como lateral derecho ante el Kairat Almaty, salió el futbolista a la rueda de prensa previa al partido. En la Liga de Campeones, en la víspera hablan el entrenador y un futbolista, normalmente de gran peso en el plantel y que será titular al día siguiente. No es una norma, claro, pero suele cumplirse.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (C) and teammates take part in a training session on the eve of the team's UEFA Champions League first round day 2 football match between Real Madrid (ESP) and Kairat Almaty (KAZ), at Almaty Ortalyk stadion i Federico Valverde en el Estadio Almaty Ortalyk de Kazajistán Foto: AFP

Y Fede fue preguntado sobre declaraciones semanas atrás en las que aseguró que no le gustaba jugar de lateral derecho, demarcación que ocupó, con Alonso como DT, en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG, que Real Madrid perdió 4-0.

“El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral, creo que eso ya lo tiene muy convencido. Siempre estoy a disposición, pero hay muchos jugadores que dan el máximo para tener la oportunidad de jugar ahí", afirmó tras la lesión de Trent el 16 de setiembre.

¿El titular este lunes antes del partido ante el Kairat?: “No nací para jugar de lateral derecho”, pero explicó que nunca se ha negado a ello.

"Siempre dejé claro al entrenador que estoy a disposición de lo que necesita el equipo. Nunca me he negado a jugar en otras posiciones. Siempre dije que daría lo mejor de mí donde me necesitara Xabi, Ancelotii o con Zidane. Siempre di mi opinión", manifestó.

Federico Valverde Federico Valverde Foto: Real Madrid

"Cuando uno es titular, debe abrazar esa oportunidad como si fuera la última. Nunca me negué, es raro que salga esto de mí cuando siempre dejé claro que estaba disponible para jugar donde sea en el Real Madrid, que es un privilegio ser titular y representar al club. Lo dejo claro, siempre he estado a disposición del equipo y voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid", añadió en un mensaje contundente.

Y lo siguiente fue su suplencia en Kazajistán, con Raúl Asencio pasando de ser central a ocupar el lateral derecho.

"Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto a jugar donde se le necesita. Es un jugador muy generoso", aseguró Xabi Alonso tras la victoria en Almaty (0-5).

Además, el entrenador negó haber visto la actitud de Valverde cuando le mandó a calentar. Mientras Bellingham y Camavinga realizaban ejercicios de activación para salir al terreno de juego, el uruguayo, con las manos atrás de la espalda, andaba y se quedaba quieto observando el partido.

Un encuentro en el que salió al terreno de juego al calentamiento más tarde que sus compañeros y, mientras los suplentes llevaban a cabo un rondo, él se sentó junto a parte del cuerpo técnico en el banco de suplentes.

Federico Valverde en la previa del partido de Real Madrid en Kazajistán Federico Valverde en la previa del partido de Real Madrid en Kazajistán

Desde el entorno del futbolista aseguran a EFE que no existe ningún problema entre jugador y entrenador, a la vez que explican su ausencia de minutos en una rotación normal de futbolistas en un calendario cargado.

Algo que transmitió el propio futbolista durante la tarde de este miércoles en sus redes sociales.

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", publicó.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", añadió.

Y será, de nuevo, como manda el fútbol, el terreno de juego el que dictamine y esclarezca la situación: este sábado 4 de octubre cuando Xabi Alonso dé el once titular que recibirá a Villarreal en el Santiago Bernabéu.