MALDONADO

Encontraron una piraña muerta en la playa de Piriápolis: cómo llegó hasta ahí y qué tan peligrosa es esta especie

La piraña encontrada corresponde a una Serrasalmus maculatus, un pez de agua dulce y de clima tropical que está presente en varias zonas de Sudamérica

1 de septiembre 2025 - 13:32hs
Piraña muerta en Piriápolis

Piraña muerta en Piriápolis

La organización Alternatus Uruguay compartió en sus redes sociales el hallazgo de una piraña muerta en la playa de Piriápolis. En conversación con El Observador, el director de Alternatus, Ignacio Etchandy, brindó detalles de la especie y explicó cómo llegó hasta la costa.

La piraña encontrada corresponde a una Serrasalmus maculatus, un pez de agua dulce y de clima tropical que está presente en varias zonas de Sudamérica, entre ellas el Río Uruguay.

Según recordó Etchandy, esta no es la primera vez que se da un fenómeno similar, incluso llegando a registrarse el arribo de algunas pirañas "juveniles" vivas.

Esto ocurre producto de episodios de abundantes lluvias, donde los cauces de los arroyos crecen, las lagunas conectan con el mar y, sobre todo, con los ríos, entre ellos el Río Uruguay, donde viven estas especies.

Entonces, ante los altos volúmenes de precipitaciones, este animal, como otros, son arrastrados rumbo a la costa.

"Hemos visto varias veces que llegan camalotes. Han llegado objetos también, una vaca muerta, entre otros. O sea, animales y cosas que va arrastrando la correntada", explicó.

La Serrasalmus maculatus no corresponde a la especie de piraña más "agresiva", remarcó. Además, añadió que aunque hay registrados de "ataques", por ejemplo en Salto, no se mueven en "cardumen" por lo que su peligro no es alto.

Alternatus Uruguay es una organización que se encarga del rescate y cuidado de reptiles en Maldonado

