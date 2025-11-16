Dólar
AMISTOSO

Por primera vez en casi 31 años, Uruguay no le pudo convertir un gol a México; mirá el preocupante historial celeste de 2025 en ofensiva

El equipo de Marcelo Bielsa sigue sin tener consistencia en materia de ataque y sumó un nuevo encuentro sin tantos a favor

16 de noviembre 2025 - 14:27hs
Nahitan Nández de Uruguay ante México por la fecha FIFA de noviembre

Nahitan Nández de Uruguay ante México por la fecha FIFA de noviembre

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya apenas empató 0-0 contra México este sábado a última hora de la noche en el comienzo de esta doble fecha FIFA de noviembre, y el próximo martes se despedirá enfrentando al combinado de Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en La Florida.

El técnico continúa realizando pruebas en distintos sectores de la oncena titular, pero no convence en su juego.

Hacía 30 años que Uruguay no le convertía a México

La historia entre Uruguay y México está igualada, ya que hasta el momento, han jugado 24 partidos, de los que cada selección ganó ocho y los restantes ocho terminaron empatados.

Liverpool vs Peñarol por el Torneo Intermedio 2025
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool y Peñarol están prontos para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y estos son los equipos que pararon en la última práctica los técnicos Joaquín Papa y Diego Aguirre

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

En los que la selección uruguaya había sacado una enorme ventaja, habían sido los últimos tres enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Como informó Referí, en esos últimos tres duelos hasta el de este sábado, la celeste siempre goleó a los mexicanos: 4-1, 3-0 y 4-0.

Pero tras este pálido 0-0, por primera vez en casi 31 años, se dio que Uruguay no le convirtió un gol a México. Tuvieron que pasar 12 juegos.

La última vez había sido el 1° de febrero de 1995 cuando con Héctor Núñez como técnico, poco antes de consagrarse campeón de la Copa América, la celeste cayó 1-0 en un amistoso jugado en San Diego, Estados Unidos.

Por otra parte, si se toman en cuenta los partidos que jugó Uruguay en este 2025, fueron muy pocos en los que pudo convertir, lo que demuestra la falta de gol y de efectividad que existe actualmente en el equipo de Marcelo Bielsa.

Estos fueron los encuentros en 2025:

Uruguay 0-1 Argentina
Bolivia 0-0 Uruguay
Paraguay 2-0 Uruguay
Uruguay 2-0 Venezuela
Uruguay 3-0 Perú
Chile 0-0 Uruguay
Uruguay 1-0 República Dominicana
Uruguay 2-1 Uzbekistán
México 0-0 Uruguay

Rodrigo Bentancur celebra su gol para el 1-0 de la selección de Uruguay ante Canadá por la Copa América 2024
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs México: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa, en Torreón, y dónde verla

AMISTOSO
México 0 - 0 Uruguay: la celeste de Marcelo Bielsa sigue lejos de su mejor nivel, fue de menos a más y reclamó un penal que no le marcaron
AMISTOSO

México 0 - 0 Uruguay: la celeste de Marcelo Bielsa sigue lejos de su mejor nivel, fue de menos a más y reclamó un penal que no le marcaron

Nacional 1-0 Peñarol: las tricolores ganaron el clásico en el Parque y se consagraron bicampeonas del fútbol femenino
FÚTBOL

Nacional 1-0 Peñarol: las tricolores ganaron el clásico en el Parque y se consagraron bicampeonas del fútbol femenino

Kevin Amaro de Liverpool marca a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura
LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo en vivo?

