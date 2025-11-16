Por primera vez en casi 31 años, Uruguay no le pudo convertir un gol a México; mirá el preocupante historial celeste de 2025 en ofensiva

La selección uruguaya apenas empató 0-0 contra México este sábado a última hora de la noche en el comienzo de esta doble fecha FIFA de noviembre, y el próximo martes se despedirá enfrentando al combinado de Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en La Florida.
El técnico continúa realizando pruebas en distintos sectores de la oncena titular, pero no convence en su juego.
Hacía 30 años que Uruguay no le convertía a México
La historia entre Uruguay y México está igualada, ya que hasta el momento, han jugado 24 partidos, de los que cada selección ganó ocho y los restantes ocho terminaron empatados.
En los que la selección uruguaya había sacado una enorme ventaja, habían sido los últimos tres enfrentamientos entre ambos conjuntos.
Como informó Referí, en esos últimos tres duelos hasta el de este sábado, la celeste siempre goleó a los mexicanos: 4-1, 3-0 y 4-0.
Pero tras este pálido 0-0, por primera vez en casi 31 años, se dio que Uruguay no le convirtió un gol a México. Tuvieron que pasar 12 juegos.
La última vez había sido el 1° de febrero de 1995 cuando con Héctor Núñez como técnico, poco antes de consagrarse campeón de la Copa América, la celeste cayó 1-0 en un amistoso jugado en San Diego, Estados Unidos.
Por otra parte, si se toman en cuenta los partidos que jugó Uruguay en este 2025, fueron muy pocos en los que pudo convertir, lo que demuestra la falta de gol y de efectividad que existe actualmente en el equipo de Marcelo Bielsa.
Estos fueron los encuentros en 2025:
Uruguay 0-1 Argentina
Bolivia 0-0 Uruguay
Paraguay 2-0 Uruguay
Uruguay 2-0 Venezuela
Uruguay 3-0 Perú
Chile 0-0 Uruguay
Uruguay 1-0 República Dominicana
Uruguay 2-1 Uzbekistán
México 0-0 Uruguay