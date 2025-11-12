Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay entrena y previo al partido ante México se inspira en sus últimos resultados entre ambos: tres goleadas celestes; mirá los videos

La selección uruguaya afronta el primer partido de la doble fecha FIFA de noviembre

12 de noviembre 2025 - 18:32hs
Federico Valverde en el amistoso de Uruguay ante México
Federico Valverde en el amistoso de Uruguay ante México EFE/ Max Simbron

La selección uruguaya continúa aprontándose bajo el mando del técnico Marcelo Bielsa para jugar su primer partido de la doble fecha FIFA de noviembre, este sábado en Torreón desde la hora 22 ante uno de los anfitriones del próximo Mundial 2026: México.

Posteriormente, los celestes deberán enfrentar el martes a las 21 en Tampa a otro de los combinados que oficiará como local en la Copa del Mundo venidera: Estados Unidos.

El historial está empatado

La historia entre Uruguay y México está igualada, ya que hasta el momento, han jugado 23 partidos, de los que cada selección ganó ocho y los restantes siete terminaron empatados.

En los que la selección uruguaya ha sacado una enorme ventaja fueron los últimos tres enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

La fachada de la AUF
FÚTBOL

Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000; pedirán la revisión del caso

Es que en los tres, Uruguay goleó a México, un rival que normalmente es duro.

La primera de esas goleadas de los últimos tres enfrentamientos entre ambos, se dio en Houston, Texas, el 7 de setiembre de 2018 con Fabián Coito como técnico celeste.

Esa noche, Uruguay goleó 4-1 en un amistoso, con goles de José María Giménez, Luis Suárez (2) y Gastón Pereiro.

Aquí se pueden ver las principales acciones de aquel partido:

Embed - Mexico 1-4 Uruguay | Amistoso Internacional 2018

El siguiente juego se dio en Glendale, Arizona y Uruguay goleó 3-0 a México.

Jugaron el 2 de junio de 2022 y la celeste, comandada por Diego Alonso como entrenador, fue muy superior a su rival.

Los goles los convirtieron Matías Vecino y en dos ocasiones, Edinson Cavani.

Aquí se pueden ver las principales acciones de aquel partido:

Embed - México 0-3 Uruguay | Amistoso Internacional 2022 | AUF TV

El último enfrentamiento entre ambos combinados fue un verdadero paseo de Uruguay ante México.

Ya con Marcelo Bielsa como entrenador y previo a la Copa América de ese año, jugaron un amistoso en Denver el 5 de junio de aquel año.

Al término del primer tiempo, la celeste ya goleaba 3-0 y si bien el partido terminó 4-0, la goleada perfectamente podría haber sido muy superior.

Darwin Núñez descolló aquella noche con tres goles, y el restante lo convirtió Facundo Pellistri.

Aquí se pueden ver las principales acciones de aquel partido:

Embed - México 0-4 Uruguay | Amistoso Internacional 2024 | AUF TV

