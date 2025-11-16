Diego Aguirre tras la victoria de Peñarol ante Liverpool en semis de la Liga AUF Uruguaya: "En las finales lo prioritario es ganarlas y hoy pudimos ganar"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, rescató el resultado pero poco y nada del rendimiento de su equipo que este domingo se metió en la final de la Liga AUF Uruguaya al ganarle de atrás y en alargue 2-1 a Liverpool.

"Puse el equipo que me parecía mejor para partido de hoy, fue muy difícil, como lo imaginábamos, estoy muy contento por haber ganado y en este tipo de partidos a veces cuesta encontrar el mejor juego, pero creo que hay un mérito grande del rival que juega muy bien que por algo estaba en la definición, hay que darle valor al triunfo porque Liverpool juega bien y siempre está definiendo, era un partido clave. Contento y rescato el resultado, en las finales lo prioritario es ganarlas y hoy pudimos ganar" , comenzó diciendo Aguirre en conferencia de prensa.

"Hicimos bastantes movimientos, variantes, estaba difícil, hicimos los cinco cambios buscando ganar, creo que cuando recibimos el gol fue duro porque se nos venía la presión, Liverpool defendía bien y por suerte encontramos los goles", manifestó.

Peñarol mostró una alarmante falta de juego en los 90' reglamentarios porque Aguirre armó un cuadro con dos falsos extremos (Maximiliano Silvera e Ignacio Sosa) y porque los laterales no pasaron casi nunca al ataque. "Comparto que nos faltó generar más situaciones de gol, pero hay una semana con muchos días para pensar y plantearnos lo que vamos a hacer en los próximos partidos".

Sobre el rol que le dio a Nacho Sosa afirmó: "Juega bien hacia adentro, al no ser un extremo lo favorecía romper hacia adentro y lo hizo muy bien, generó alguna de las pocas situaciones que tuvimos en le primer tiempo donde hubo dos tarjetas amarillas, para Liverpool, después termina siendo una expulsión. Nacho puede jugar ahí o en cualquier lado".

Sobre Silvera dijo: "Maxi tiene un compromiso total con el equipo, está para sumar desde donde le toque. Ha sido así en dos años, y tiene la capacidad física para hacerlo, respondió jugando y trabajando más de lo habitual, pero tiene la capacidad para hacerlo".

"Se nos iba el año y en esa desesperación que genera el estar perdiendo propusimos con más hombres en ataque, pero también teníamos la ventaja del hombre de más y eso también nos daba más control", admitió.

Consultado cuál fue el mensaje que le dio a Stiven Muhlethaler cuando Leo Fernández erró el penal que luego se tuvo que repetir porque Sebastián Lentinelly se había adelantado, Aguirre contestó: "Que lo patee Leo". Llamó la atención que Muhlethaler le diera el mensaje a Matías Arezo y no a Fernández, que estaba al lado.

Diego Aguirre se manifestó "muy contento" por Diego García

Sobre el cambio de Diego García por Maximiliano Silvera, el entrenador explicó por qué lo hizo: "El gol es lo más importante y (García) consiguió en un momento muy difícil hacer un golazo; muy contento por él, por nosotros. Busqué darle más juego por las bandas, entró muy bien tanto él como Muhlethelar, hicieron un buen trabajo".

El elogio de Diego Aguirre a Abel Hernández

También le preguntaron, por parte de Miguel Pastorino de VTV, sobre el gran nivel de Abel Hernández, autor de cinco goles contra Peñarol esta temporada: "Está volando, tiene un nivel excelente, no descubro nada, pero es un jugador totalmente determinante". El periodista repreguntó si pensaba contratarlo para el 2026 y Aguirre respondió con una sonrisa pícara: "Una pregunta".

Los clásicos que se vienen contra Nacional

"Es todo difícil en esta etapa que son partidos donde uno pasa y el otro no, tanto Liverpool y los clásicos van a tener el mismo nivel de dificultad", argumentó.

Sobre los dos antecedentes positivos de este año en clásicos, Aguirre comentó: "Cada partido tiene su momento y su característica, lo que pasó ya pasó y no sirve de mucho; siempre hay que plantearnos todos los escenarios para jugar estos dos clásicos, tenemos que confiar en nosotros y disfrutar que estamos donde queríamos estar: definiendo en estas finales".

Muchos jugadores sentidos

El golero chileno Brayan Cortés dejó el campo de juego con muchas dificultades para caminar: "Fue un golpe, nada más. Hay varios con molestias porque fue un partido de 120 minutos, hay jugadores con bolsas de hielo por todos lados, es lo habitual en partidos de 120 minutos y tan exigentes", dijo Aguirre bajando los decibeles de la preocupación de los hinchas.