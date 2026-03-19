Hospital de Clínicas habilitó vía de consulta por estudios oncogenéticos financiados por FNR: todo lo que tenés que saber

La indicación depende de patrones familiares, edad de aparición y tipo de tumor , no de antecedentes aislados.

La mayoría de los cánceres (entre 80% y 90%) no son hereditarios , por lo que no todos los casos justifican un estudio.

A pesar de la financiación, los test genéticos no son de libre demanda : requieren evaluación clínica previa.

Los estudios ahora contarán con financiamiento del Fondo Nacional de Recursos (FNR), lo que amplía el acceso a toda la población.

El Hospital de Clínicas habilitó un correo electrónico para consultas sobre estudios para detectar predisposición genética al cáncer .

El principal cambio es económico. Hasta ahora, los estudios genéticos podían costar hasta 500 dólares, aunque el Hospital de Clínicas ya los ofrecía sin costo para sus usuarios y en otros casos podían ser cubiertos por prestadores o por las propias personas. Con la incorporación del financiamiento del Fondo Nacional de Recursos, la cobertura se amplía a toda la población, lo que facilita el acceso. Sin embargo, esta novedad no modifica los criterios médicos de indicación ni transforma el estudio en una prueba disponible para cualquier persona sin evaluación previa.

Estudios gratuitos en el Clínicas para detectar predisposición genética al cáncer: "Todo el ADN queda en Uruguay", celebró Villar

"No alcanza con tener un familiar con cáncer": cómo funcionan los estudios genéticos que serán financiados por el FNR en el Clínicas

El correo [email protected] se estableció como una vía de contacto para quienes estén interesados en consultar. Representa una puerta de entrada más accesible al sistema, pero no implica acceso directo al test genético. Quienes escriban deberán igualmente atravesar una valoración clínica para determinar si corresponde o no realizar el estudio.

¿Por qué los estudios no son para cualquiera?

Los especialistas insisten en que estos análisis no funcionan como pruebas generales ni como productos de consumo. A diferencia de los test comerciales que circulan en internet, los estudios de oncogenética solo tienen valor si existe una sospecha médica fundada. Sin criterios clínicos claros, un resultado puede no ser informativo e incluso generar interpretaciones erróneas.

¿Qué evalúa un oncogenetista antes de indicar el test?

El proceso comienza en el Servicio de Oncología Clínica, donde se analizan los antecedentes personales y familiares del paciente. No alcanza con registrar casos aislados: se reconstruye el árbol familiar para identificar patrones. Se presta atención a la repetición de ciertos tumores en una misma rama familiar, la aparición en edades tempranas, la presencia de tumores bilaterales o múltiples en una misma persona y determinados subtipos tumorales.

¿Qué tipos de cáncer se analizan con más atención?

Algunos grupos de tumores suelen estar asociados a síndromes hereditarios, como los de mama y ovario, colon, próstata, gástrico, riñón, melanoma y ciertos tumores endocrinológicos. La combinación de estos factores permite estimar si existe una predisposición hereditaria.

¿Qué ocurre con los pacientes que ya tuvieron cáncer?

Una parte importante de los estudios se realiza en personas que ya tuvieron un diagnóstico oncológico. En estos casos, el análisis puede servir para ajustar tratamientos, definir estrategias de seguimiento y evaluar riesgos en otros miembros de la familia. De hecho, suele ser más útil estudiar primero a una persona afectada —el llamado “caso índice”— para luego analizar al resto de los familiares.

¿Un resultado negativo descarta un riesgo hereditario?

No necesariamente. La ausencia de mutaciones detectables no implica que no exista predisposición, sino que con el conocimiento actual no se identificaron alteraciones relevantes. Por eso, en familias con fuerte carga de cáncer, los controles pueden seguir siendo más estrictos incluso con resultados negativos.

¿Por qué es importante generar datos locales?

La interpretación genética depende en parte de comparar variantes con bases de datos internacionales, que están dominadas por poblaciones europeas. En Uruguay y América Latina hay menos información disponible, lo que puede dificultar la interpretación. Contar con datos locales mejora la precisión para distinguir variantes relevantes de aquellas que no lo son.

Cómo sigue

La incorporación del financiamiento del Fondo Nacional de Recursos abre una nueva etapa en el acceso a los estudios de oncogenética en Uruguay, al eliminar una de las principales barreras económicas. Sin embargo, el sistema mantendrá su lógica actual: la evaluación clínica seguirá siendo el filtro central para definir quiénes deben realizarse el test.

En este escenario, el nuevo correo electrónico funcionará como canal inicial de contacto, facilitando que más personas puedan consultar y eventualmente ingresar al proceso de evaluación. Aún resta definir en detalle cómo se organizarán las derivaciones y la implementación operativa del financiamiento.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la demanda podría tensionar la capacidad de la Unidad de Oncogenética, que actualmente procesa alrededor de 25 estudios mensuales con un equipo reducido. Esto plantea el desafío de sostener la calidad del análisis clínico y de laboratorio en un contexto de mayor acceso.

En adelante, el impacto del cambio dependerá de cómo se articule la ampliación de cobertura con los criterios médicos ya establecidos. La clave seguirá siendo la misma: no se trata de testear más, sino de testear mejor, identificando a las personas en las que el estudio realmente puede aportar información útil para la prevención, el tratamiento y el seguimiento del cáncer.