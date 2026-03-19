Neymar no tiene paz: le marcó de penal a Sergio Rochet pero el Inter de Paulo Pezzolano, que estaba último, le ganó en la hora y de visitante

Luego de quedar afuera de la lista de la selección de Brasil para los amistosos de marzo, y ver como se le aleja el sueño de jugar el Mundial 2026, Neymar tuvo este miércoles partido con su equipo, Santos, ante Internacional de Paulo Pezzolano , y tuvo un nuevo disgusto.

En la parte baja del Brasileirao, Inter de Porto Alegre dejó la última posición al lograr su primera victoria, por 2-1, de visita contra Santos, donde fue titular y jugó los 90 minutos el ex Nacional Christian Oliva.

Neymar marcó de penal el gol del empate 1-1 en un remate ante el golero de la selección uruguaya, Sergio Rochet .

Pero Inter, que se había puesto 1-0 arriba con gol de Ze Ivaldo en propio arco, se impuso con un tanto del colombiano Johan Carbonero, en el descuento, lo que desató la euforia de Pezzolano, quien colocó como titular al uruguayo Alan Rodríguez.

El festejo de Neymar tras el gol de penal a Rochet

"Ancelotti, ¿y yo?": la reacción de Neymar tras conocer que no fue convocado a la selección brasileña, y se aleja del Mundial 2026

Neymar empieza a despedirse del Mundial 2026: a falta de una sola convocatoria, Carlo Ancelotti no lo citó en Brasil para la fecha FIFA de marzo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/2034463620218929290&partner=&hide_thread=false O do Inter é .



Corte na zaga bucha de perna direita festa do CLUBE DO POVO! pic.twitter.com/1A79ksZgXR — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 19, 2026

Cambio de DT en Santos

Tras la derrota por la séptima jornada del Brasileirao, Santos anunció este jueves la destitución del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda y de su cuerpo técnico, y en su lugar designó a Cuca.

"El Santos FC comunica la salida del técnico Juan Pablo Vojvoda y los miembros de su comisión técnica. El club agradece los servicios prestados y desea éxito en la continuación de su carrera", divulgó el club en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2034585817566339374&partner=&hide_thread=false O Santos Futebol Clube acertou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca para a sequência da temporada. O novo comandante assinou contrato válido até o final de 2026.



Cuca chega ao Peixe acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.… pic.twitter.com/8IxaxmRTCZ — Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026

Contratado a mitad del el año pasado tras su buen papel en el Fortaleza, Vojvoda logró evitar el descenso santista en 2025, aunque el mal arranque este año, con la prematura eliminación en los cuartos de final del Campeonato Paulista, fue decisivo para su destitución.

Vojvoda, de 51 años, entrenó al Santos en 34 partidos, con 10 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

Pese a disponer en su plantilla de jugadores como Neymar o Gabigol, el Peixe no logró una regularidad en su juego, lo que provocó las quejas de la afición en muchos partidos.

"No voy a ser el Neymar de hace diez años”

El atacante Neymar, mayor anotador de la selección brasileña, admitió este miércoles que ya no es el mismo futbolista de hace diez años y que sabe que, de ser convocado, el Mundial de 2026 será el último de su carrera.

"No voy a ser el Neymar de hace diez años. No lo voy a ser. Es muy diferente. Hoy mejoré mi juego de una forma que, para mí, es lo necesario", aseguró el exdelantero del Barcelona y del PSG en un video que publicó en redes al referirse a las críticas a su estado físico.

Embed - Como a minha vida realmente é

El delantero publicó el video dos días después de que el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, lo dejara por fuera de la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará este mes con Francia y Croacia, los últimos antes del anuncio de los 26 brasileños que disputarán el Mundial.

El técnico italiano, que asumió el comando de la Canarinha en mayo del año pasado y hasta ahora no tenido en cuenta a Neymar, afirmó que el atacante del Santos necesita estar al 100 % de su potencial físico para ser convocado.

Neymar regresó al Santos el año pasado con la intención de recuperarse y volver a la selección brasileña, con la que no juega desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en un partido con Uruguay por las eliminatorias mundialistas.

Desde entonces ha estado más tiempo de baja por lesiones y problemas musculares que en la cancha, pero confía en ser tenido en cuenta por su historial.

"No necesito probarle nada a nadie. Y digo eso con el mayor respeto del mundo. El mundo sabe. Pueden asistir a los partidos y también a los entrenamientos", afirmó.

20250313 Neymar compartió una foto del equipo "campeón" de la práctica de Santos en la que aparece el uruguayo ex Nacional, Christian Oliva Neymar compartió una foto del equipo "campeón" de la práctica de Santos en la que aparece el uruguayo ex Nacional, Christian Oliva

En el mismo vídeo compartió el momento en que se enteró de que no había sido convocado para los amistosos con Francia y Croacia, y tan solo comentó, en tono de broma: "¿Y yo?".

"Sé la calidad que tengo y del poder que tengo dentro de la cancha. Y sé que puedo agregar. Es obvio que quiero ir al Mundial y es obvio que eso me motiva", aseguró sobre su intención de seguir trabajando para poder ser incluido en la lista final, que Ancelotti divulgará el 18 de mayo.

El delantero de 34 años dijo igualmente que es consciente de que el Mundial de 2026 es el último en su carrera.

"Es obvio que es mi último Mundial. No sé si mi último año en la selección, pero está llegando el final", dijo.

Pero también admitió que por primera vez no tiene certeza de que será convocado para la selección brasileña.

"Después de que fui convocado por primera vez siempre supe que estaría en las otras (convocatorias). Pero ésta es una incógnita", dijo.

Con base en AFP y EFE