Eric Remedi tras la victoria de Peñarol por la Supercopa Uruguaya: la "suerte" de acertar su penal picándola y el respeto a la decisión de Maxi Silvera

El centrocampista argentino de Peñarol Eric Remedi celebró la obtención de la Supercopa Uruguaya este domingo, tras vencer a Nacional . El volante conversó con la prensa en zona mixta después del encuentro y habló sobre el penal que picó en la tanda definitoria , así como también de su cruce en el clásico con Maximiliano Silvera .

Consultado sobre su picada en el penal, que logró vencer al golero tricolor Luis Mejía, Remedi afirmó entre risas: "Por suerte salió bien, si no me estarían puteando".

"No estoy acostumbrado a hacer goles, así que aunque sea en la tanda lo disfruto mucho. En una tanda de penales, poder convertir y ayudar al equipo es lindo" , dijo luego el volante, que fue la figura del clásico y disputó los 120 minutos de la Supercopa.

El argentino cree que "es demasiado" jugar dos horas de fútbol en el comienzo de la temporada, pero remarcó que "es fútbol", y enfatizó que "era una final y había que jugarla como tal" . En ese sentido valoró que "por suerte" no jugaron "tanto tiempo con uno menos" , ya que al minuto de la expulsión de Leandro Umpiérrez también se fue echado Gonzalo Carneiro en Nacional.

"Un partido trabado. En el primer tiempo hubo más situaciones, pero fue parejo y se definió desde el punto penal", analizó, y después se refirió al cruce táctico con Nacional: "Sabíamos que con esa línea de tres igualábamos a ellos, que atacan con tres delanteros, y también igualábamos en el medio. Podíamos encontrar algunos espacios cuando movíamos la pelota y esa fue la idea".

Su cruce con Maximiliano Silvera

A los 67 minutos del clásico, Remedi tuvo un cruce con Maximiliano Silvera, el delantero que pasó de Peñarol a Nacional y debutó con el tricolor de forma oficial este domingo, y que había ingresado al campo de juego solo cinco minutos antes.

En una jugada en el área carbonera, el argentino y su excompañero discutieron, y en un momento el argentino se tiró al suelo acusando un golpe del jugador tricolor. El árbitro Esteban Ostojich no señaló ni falta ni sancionó de ninguna forma al delantero.

Consultado sobre esta situación, Remedi declaró que "son forcejeos que se dan". "Él intenta sacarme el brazo y me golpea. Yo siento el contacto y busco ver si lo podía revisar el VAR. Sentí que me golpeó y me tiré", agregó.

Luego también le preguntaron por su opinión sobre la decisión de Silvera de pasar de Peñarol a Nacional, a lo que contestó: "Es fútbol. La gente toma decisiones. Yo no me meto en los bolsillos ajenos. Son decisiones de cada uno, son formas. Si las comparto o no, me lo guardé para mí. En sí es un trabajo y se respetan las decisiones".

El delantero tricolor fue recordado en los festejos de Peñarol. Los jugadores llevaron un gorro con la inscripción "200 veces más grandes", en referencia a una publicación que Silvera borró antes de cambiar de vereda, y el club le dedicó una publicación en redes sociales.