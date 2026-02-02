Fin de la "telenovela": César Araújo viaja a México para convertirse en jugador de Tigres, tras ser pretendido por Nacional

El volante uruguayo César Araújo viajará a México para convertirse en nuevo jugador de Tigres de México , tras ser una de las principales pretensiones de Nacional en el actual periodo de pases, confirmaron fuentes del entorno del jugador a Referí.

La posible llegada de Araújo al tricolor, luego de finalizar su vínculo con el Orlando City de Estados Unidos a fines del año pasado, fue uno de los temas del mercado veraniego.

Desde el principio de las negociaciones entre el jugador y Nacional, el club era consciente de que el jugador iba a analizar ofertas del extranjero, por las que además fue pidiendo tiempo al tricolor para tomar una decisión.

Tras tener sondeos desde medio oriente y Brasil, en los últimos días Tigres de México le ofreció un contrato a largo plazo al jugador, y el vínculo se arregló este fin de semana.

El pasado jueves el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador que la "telenovela" de César Araújo "se hizo un poco larga", y adelantó que se iban a "olvidar de él".

Además, aclaró que Nacional analizaba contratarlo si el volante era adquirido por "un equipo catarí" que lo cediera al tricolor.

Sin Araújo dentro de las posibilidades, el tricolor confía en que Christian Oliva se quede en el club. "Si Oliva no se va, no creo que vayamos a buscar otro volante", detalló Perchman en aquella entrevista.