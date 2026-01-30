La decisión de Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield; mirá lo que informan en Argentina sobre el arquero ex Peñarol y campeón del mundo sub 20

El golero uruguayo Randall Rodríguez , ex Peñarol y campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en 2023, tomó una decisión con respecto a su carrera en Vélez Sarsfield, el club argentino dueño de su ficha.

El arquero de 22 años rescindió su contrato con el equipo de Liniers, según informaron este jueves portales partidarios de dicho club.

Sin lugar en el fortín, el golero se desvinculó de la institución, señaló Vélez a Fondo.

Rodríguez está por estos días en Uruguay, entrenando por su cuenta y en la búsqueda de un nuevo equipo.

El arquero llegó a Vélez Sarsfield a mediados de 2024, luego de haber jugado en Peñarol, donde atajó en tres partidos de Primera división, uno por Copa AUF Uruguay 2023, otro por el Torneo Apertura 2024 y otro por el Intermedio de ese año.

En el equipo argentino jugó dos encuentros: el 5-0 ante Barracas en 2024 por la Liga Profesional y en el 4-1 ante River Plate en el Monumental, por el Torneo Apertura 2025, recordado partido en el que no tuvo una buena actuación.

Randall Rodríguez en Boston River Randall Rodríguez en Boston River

A mitad del año pasado llegó cedido a Boston River, donde no jugó ningún partido, y al finalizar el préstamo debía volver a Vélez, pero rescindió su contrato.

Su salida se dio en medio las polémicas declaraciones que hizo el presidente de Vélez, Fabián Berlanga. “Randall Rodríguez tiene, se puede decir, una enfermedad, no tiene nada que ver con adicciones ni nada por el estilo”, señaló el directivo la al programa partidario Pasión Fortinera tras ser consultado por la salida del guardameta.

“Tiene un diagnóstico, todo un informe que ya se va a explicar en su momento, entonces creemos que volviendo a su hábitat, y a su país, podemos llegar a solucionarlo y mejorarlo, según los informe que tenemos”, indicó Berlanga, cuyas declaraciones llamaron la atención.

“Él hizo un sacrificio para poder ir a jugar al club donde va a jugar y nosotros también, entonces queremos colaborar con el ser humano y tratar de recuperarlo”, agregó Berlanga.

En ese sentido, destacó que Vélez espera que el golero pueda tener una nueva oportunidad en el arco de su equipo. “Gustavo Quinteros antes de irse me dijo ‘tenés arquero para 10 años’”, recordó con respecto a lo que le expresó el ex DT del club. “Son esas cosas que lamentablemente a veces tiene el fútbol y que cuestan”, agregó Berlanga sobre el momento de Rodríguez.

Ahora el golero está libre y busca nuevo equipo para comenzar la temporada 2026.