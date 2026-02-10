Dólar
Nacional

VIDEO | Casi una decena de delfines nadaron a pocos metros de la costa de La Paloma

Las imágenes fueron captadas en las últimas horas en la playa Anaconda, en el balneario La Paloma

10 de febrero 2026 - 11:37hs
delfines

Casi una decena de delfines nadaron a pocos metros de la costa de La Paloma, en el departamento de Rocha, en un episodio que quedó documentado en video y fotografías.

Las imágenes fueron captadas en las últimas horas en la playa Anaconda, en el balneario La Paloma, por el fotógrafo Leandro Borba, integrante del colectivo Fauna Marina Uruguay.

En el registro se observa a al menos ocho ejemplares nadando en sincronía y acercándose a la rompiente, en aguas de tonalidad turquesa.

“Miren el color del agua y la belleza de ellos nadando en sincronía y disfrutando de las olas. Realmente no le debemos nada a otro país… Para mí es un privilegio poder disfrutarlos y registrarlos para mostrarles cada momento”, escribió Borba en sus redes sociales junto a las imágenes.

Hace dos semanas, una manada de delfines sorprendió a un grupo de surfistas en plena actividad, en la playa los Botes, La Paloma. El avistamiento ocurrió en plena sesión de surf, regalando imágenes espectaculares de convivencia entre el deporte y la fauna marina.

