Mauricio Lemos en su llegada a Uruguay para jugar en Peñarol: las llamadas de Ruglio hace "cuatro años" y la respuesta a las críticas desde Defensor Sporting

El defensa Mauricio Lemos llegó a Uruguay este martes por la mañana para convertirse en nuevo jugador de Peñarol . En su arribo al Aeropuerto de Carrasco el uruguayo dijo a los medios presentes que jugará para el club del que es "hincha" , y se refirió a las críticas que recibió desde Defensor Sporting.

"Muy feliz de poder llegar a mi casa, a Uruguay, y más feliz de llegar a Peñarol, que es un sueño. Intentaré hacer lo mejor este año", expresó Lemos en una rueda de prensa realizada en el aeropuerto.

El zaguero de 30 años viene de jugar en el Vasco da Gama de Brasil, club en el que solo disputó nueve partidos durante el 2025. Explicó que hace un mes pararon los trabajos con el club de Río y reconoció que le falta "un poco de ritmo", pero afirmó que lo va a ir "ganando", algo que quiere lograr "lo antes posible".

"Con las ganas que tengo me meto a jugar ahora. Quizá en unas dos y semanitas esté", expresó Lemos, que recordó que en la charla que tuvo con Diego Aguirre le expresó que "estaba con muchas ganas de venir".

"Vengo al club del que siempre fui hincha. Quizás los momentos no eran los indicados antes, pero hacia dos años que venía pensando en volver a casa", continuó el defensor, que también valoró que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, lo venía buscando "hace cuatro años": "A cada mitad de año me llamaba para ver cómo estaba, qué necesitaba, si quería venir. Este año no fue diferente".

Lemos también fue consultado sobre las críticas que recibió desde la interna de Defensor Sporting, que recriminaron que el jugador ofreció volver al club y cuando estaba todo encaminado (y tras filtrarse la noticia) acordó con Peñarol.

"Venía pensando muchas cosas, prefiero callarme y solo hablar de Peñarol. Nacho Ruglio hace como cuatro años que me llama, me pregunta cómo estoy, qué necesito y este año no fue la excepción. Hay muchas cosas que me dejan mal parado a mí y en la interna se sabe que es distinto", respondió el uruguayo.

Al zaguero le preguntaron si con esta contratación sueña con un posible regreso a la selección uruguaya, y contestó: "El sueño siempre está, siempre hay que soñar. Mirá, soñaba que quería estar en Peñarol y hoy estoy, soñé que quería estar en la selección y estuve. Trabajando y estando al nivel, se puede dar".