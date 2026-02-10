Madeleine McCann mencionada en los archivos Epstein: qué decía el pederasta sobre la niña desaparecida

A casi 19 años de la desaparición de Madeleine McCann en el complejo Ocean Club, en Praia da Luz , en la región del Algarve, Portugal , un nuevo dato surgido a partir de la desclasificación de archivos vinculados a Jeffrey Epstein generó un fuerte impacto en la prensa internacional.

De acuerdo con los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos , existe una declaración que menciona a Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein y cómplice en la explotación sexual de menores, condenada a 20 años de prisión en 2022), quien habría sido vista junto a una menor con características físicas similares a las de la niña británica.

El testimonio, fechado en septiembre de 2009, procede de un testigo cuya identidad permanece protegida. Según consta en la documentación, la persona afirmó haber observado casualmente a una niña con rasgos que le resultaron llamativamente familiares, y en cuyo entorno aparecía mencionada directamente Maxwell .

“Cuando me acerqué a la niña, me di cuenta de que se parecía a Madeleine McCann. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia”, señala la cita textual.

En otro tramo, la testigo sumó que la menor “se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que caminábamos. Se giraba constantemente para mirarme. Al cabo de un rato, dejé de mirar”.

image Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

El detalle cobra especial relevancia dado que Madeleine McCann presenta un coloboma en el iris derecho, una mancha visible en el ojo que fue ampliamente difundida en las campañas de búsqueda y considerada clave para su identificación.

Las autoridades británicas advirtieron que este testimonio, reportado en su momento, no constituye una prueba concluyente ni verificable sobre el paradero de McCann. No obstante, fue incorporado al conjunto de declaraciones y documentación vinculadas al caso Epstein-Maxwell.