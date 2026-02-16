Los 10 jugadores que faltaron en Peñarol ante Central Español y los dos que están prontos para volver ante Deportivo Maldonado el domingo por el Torneo Apertura

Peñarol predió 2-1 ante Central Español este domingo a la noche un partido pobrísimo en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado por la segunda fecha del Torneo Apertura.

El conjunto mirasol no encontró nunca su fútbol con un muy bajo rendimiento colectivo y sobre todo, de Leonardo Fernández, quien sigue siendo intocable y el DT no lo saca, ni siquiera cuando hace tiempo que no muestra casi nada.

El entrenador, Diego Aguirre, se equivocó en el planteo, y el único que mostró algo diferente, pero jugó muy solo, fue Matías Arezo.

Por otra parte, Peñarol sumó a un nuevo lesionado, ya que se resintió Lucas Hernández y tiene para un mes más de recuperación.

Asimismo, el arquero Kevin Morgan decidió rescindir su contrato con los carboneros debido a que Diego Aguirre no lo tenía en cuenta y quería jugar, por lo que arregló con Plaza Colonia y jugará en la Segunda división profesional.

Pero también recibió una buena noticia: ya llegó Abel Hernández desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se suma este martes a las prácticas.

Los dos que vuelven de los 10 ausentes del domingo

Peñarol tuvo 10 ausencias notorias este domingo en la derrota ante Central Español en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

A la lesión de hace tiempo de Javier Cabrera, se sumaron nueve bajas más.

Como informó Referí en la semana, Diego Aguirre no quería darle minutos a Diego Laxalt, ni tampoco a Eduardo Darias.

Al primero de ellos, porque terminó con una sobrecarga muscular tras su gran partido ante Montevideo City Torque en el debut del Torneo Apertura, en tanto que al segundo, fue preservado porque lo quiere 100% para el clásico ante Nacional que se juega en la cuarta fecha.

Los otros que tampoco estuvieron por lesión fueron Nahuel Herrera, Franco Escobar, Lucas Hernández, Maximiliano Olivera y Abel Hernández.

Este último llegó en la madrugada de este lunes desde Barcelona, en donde se realizó un tratamiento a su lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, y ya el martes comenzará la recuperación con sus compañeros de Peñarol.

Además, tampoco estuvo el recientemente llegado Mauricio Lemos porque le falta ponerse al día en lo físico y futbolístico.

Y el décimo ausente fue el arquero Washington Aguerre quien se encontraba suspendido.

diego laxalt final supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201 Diego Laxalt en Peñarol Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Tanto Aguerre, quien ya cumplió sus tres partidos de suspensión, como Diego Laxalt -quien ya se encuentra mejor de su sobrecarga muscular, según informó una fuente del club a Referí- están prontos para volver el próximo domingo a la hora 20.30 cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Habrá que ver si Diego Aguirre cambia al arquero y coloca a Aguerre como titular, teniendo en cuenta los tres muy buenos partidos que tuvo hasta ahora Sebastián Britos.