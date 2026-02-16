Los 10 jugadores que faltaron en Peñarol ante Central Español y los dos que están prontos para volver ante Deportivo Maldonado el domingo por el Torneo Apertura

Además, tampoco estuvo el recientemente llegado Mauricio Lemos porque le falta ponerse al día en lo físico y futbolístico.
Y el décimo ausente fue el arquero Washington Aguerre quien se encontraba suspendido.
Tanto Aguerre, quien ya cumplió sus tres partidos de suspensión, como Diego Laxalt -quien ya se encuentra mejor de su sobrecarga muscular, según informó una fuente del club a Referí- están prontos para volver el próximo domingo a la hora 20.30 cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.
Habrá que ver si Diego Aguirre cambia al arquero y coloca a Aguerre como titular, teniendo en cuenta los tres muy buenos partidos que tuvo hasta ahora Sebastián Britos.