Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PEÑAROL

Los 10 jugadores que faltaron en Peñarol ante Central Español y los dos que están prontos para volver ante Deportivo Maldonado el domingo por el Torneo Apertura

Diego Aguirre podrá tener al menos algunas variantes para realizar en el encuentro que viene

16 de febrero 2026 - 14:52hs
Festejo de Peñarol en San José

Festejo de Peñarol en San José

Peñarol

Peñarol predió 2-1 ante Central Español este domingo a la noche un partido pobrísimo en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado por la segunda fecha del Torneo Apertura.

El entrenador, Diego Aguirre, se equivocó en el planteo, y el único que mostró algo diferente, pero jugó muy solo, fue Matías Arezo.

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El futbolista de Peñarol que rescindió contrato porque no era utilizado por Diego Aguirre y cuál es su nuevo club

Federico Valverde de Real Madrid 
ESPAÑA

El sorpresivo e importante anuncio que hizo Federico Valverde de cara a su futuro

Asimismo, el arquero Kevin Morgan decidió rescindir su contrato con los carboneros debido a que Diego Aguirre no lo tenía en cuenta y quería jugar, por lo que arregló con Plaza Colonia y jugará en la Segunda división profesional.

Pero también recibió una buena noticia: ya llegó Abel Hernández desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se suma este martes a las prácticas.

Los dos que vuelven de los 10 ausentes del domingo

Peñarol tuvo 10 ausencias notorias este domingo en la derrota ante Central Español en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

A la lesión de hace tiempo de Javier Cabrera, se sumaron nueve bajas más.

Como informó Referí en la semana, Diego Aguirre no quería darle minutos a Diego Laxalt, ni tampoco a Eduardo Darias.

Al primero de ellos, porque terminó con una sobrecarga muscular tras su gran partido ante Montevideo City Torque en el debut del Torneo Apertura, en tanto que al segundo, fue preservado porque lo quiere 100% para el clásico ante Nacional que se juega en la cuarta fecha.

Los otros que tampoco estuvieron por lesión fueron Nahuel Herrera, Franco Escobar, Lucas Hernández, Maximiliano Olivera y Abel Hernández.

Este último llegó en la madrugada de este lunes desde Barcelona, en donde se realizó un tratamiento a su lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, y ya el martes comenzará la recuperación con sus compañeros de Peñarol.

Además, tampoco estuvo el recientemente llegado Mauricio Lemos porque le falta ponerse al día en lo físico y futbolístico.

Y el décimo ausente fue el arquero Washington Aguerre quien se encontraba suspendido.

diego laxalt final supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201
Diego Laxalt en Pe&ntilde;arol

Diego Laxalt en Peñarol

Tanto Aguerre, quien ya cumplió sus tres partidos de suspensión, como Diego Laxalt -quien ya se encuentra mejor de su sobrecarga muscular, según informó una fuente del club a Referí- están prontos para volver el próximo domingo a la hora 20.30 cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Habrá que ver si Diego Aguirre cambia al arquero y coloca a Aguerre como titular, teniendo en cuenta los tres muy buenos partidos que tuvo hasta ahora Sebastián Britos.

Temas:

Peñarol Deportivo Maldonado Diego Aguirre Torneo Apertura Washington Aguerre Diego Laxalt

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El futbolista de Peñarol que rescindió contrato porque no era utilizado por Diego Aguirre y cuál es su nuevo club

Darwin Núñez en la victoria de Al Hilal ante Neom
PEÑAROL

Lo que dijeron Ignacio Ruglio y Evaristo González sobre la posibilidad de que Darwin Núñez vuelva a Peñarol para llegar con rodaje al Mundial 2026

Federico Valverde de Real Madrid 
ESPAÑA

El sorpresivo e importante anuncio que hizo Federico Valverde de cara a su futuro

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos