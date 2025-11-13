Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 13 de noviembre

Para la capital y el área metropolitana, se espera una jornada con temperaturas entre 11°C por la mañana y 25°C por la tarde

13 de noviembre 2025 - 7:21hs
Día soleado
Día soleado

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido su pronóstico para este jueves 13 de noviembre, destacando condiciones mayormente claras pero con algunos períodos nubosos y presencia de nieblas en diversas zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

Para la capital y su área metropolitana, se espera una jornada con temperaturas entre 11°C por la mañana y 25°C por la tarde. El día será mayormente claro, con algo de nubosidad durante el transcurso del día. El viento se mantendrá moderado desde el sector Este, con ráfagas de hasta 40 km/h por la tarde y noche, cuando también se prevé la presencia de algunas nubes.

Este

En la región este del país, las temperaturas oscilarán entre 5°C por la mañana y 26°C por la tarde. El día comenzará claro y algo nuboso, con presencia de nieblas y bancos de niebla en la mañana. El viento será del sector Este con intensidad moderada, entre 10 y 30 km/h, y habrá períodos variables de baja intensidad. Por la tarde y noche, se espera que el cielo se mantenga claro con algunas nubes y nieblas. El viento continuará con ráfagas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el oeste de Uruguay, las temperaturas irán desde los 10°C en la mañana hasta los 28°C en la tarde. Se espera un día claro, algo nuboso, con presencia de nieblas y bancos de niebla al amanecer. El viento del sector Este, con intensidades entre 10 y 30 km/h, predominará a lo largo del día y se mantendrá moderado durante la tarde y noche. La presencia de nubosidad será leve, con algunas áreas algo nubladas en ciertos períodos.

Norte

En el norte del país, el pronóstico incluye temperaturas entre 12°C por la mañana y 30°C por la tarde. La jornada comenzará algo nubosa con períodos de cielos despejados, y se registrarán nieblas y bancos de niebla en la mañana. Al igual que en otras zonas, el viento será del sector Este, con rachas de hasta 40 km/h hacia la tarde y noche. El día será algo nuboso, pero se espera que el cielo se despeje en ciertos momentos.

