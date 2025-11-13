Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CALENDARIO

Quedan tres feriados en noviembre: dos de ellos son no laborables y otro, aunque laborable, genera fin de semana largo

Si un trabajador mensual labora en un feriado pago, su salario se incrementa en un día adicional, calculado dividiendo el sueldo entre 30

13 de noviembre 2025 - 8:25hs
Los tres feriados que quedan en noviembre en Uruguay

Los tres feriados que quedan en noviembre en Uruguay

Diego Battiste

Durante el mes de noviembre, los trabajadores de diversos sectores celebrarán días de descanso establecidos por la ley, algunos de ellos con régimen de pago especial. A continuación, los principales feriados que quedan en el calendario del penúltimo mes del año en Uruguay.

Domingo 16: Día del Trabajador de la Psicultura

El 16 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador de la Psicultura, un feriado no laborable que afecta a los trabajadores del sector. Este día se considera un feriado con régimen de pago doble, lo que garantiza una remuneración adicional para quienes deban laborar durante esa jornada.

Martes 25: Día del Taximetrista

El 25 de noviembre es el Día del Taximetrista, un feriado no laborable que aplica específicamente a los choferes de taxis en Montevideo. Al igual que el feriado anterior, este día está contemplado con régimen de pago doble para los taxistas que trabajen durante la jornada.

Más noticias
oficializan el nuevo feriado del 25 de noviembre y seran cinco los dias de fin de semana largo, ¿a quienes beneficiara?
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficializan el nuevo feriado del 25 de noviembre y serán cinco los días de fin de semana largo, ¿a quiénes beneficiará?

feriado no laborable del 12 de noviembre en uruguay: que se celebra y quienes no trabajan este miercoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Viernes 28: Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias

Finalmente, el viernes 28 de noviembre será el Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias, un asueto especial para los trabajadores del sector, con carácter de feriado laborable pago. Este feriado está destinado a los empleados que prestan servicios en las zonas balnearias, quienes gozarán de un día de descanso con el beneficio de pago por la jornada trabajada.

¿Cómo se remunera a quienes trabajen durante los feriados no laborables?

En los feriados no laborables pagos, los trabajadores que no laboren durante la jornada recibirán su salario habitual. Sin embargo, aquellos que trabajen ese día deberán percibir el doble de la remuneración, tal como lo establece el artículo 18 de la ley N°12.590. Esto significa que, si un trabajador mensual labora en un feriado pago, su salario se incrementa en un día adicional, calculado dividiendo el sueldo entre 30.

En cuanto a las horas extras trabajadas en este feriado, se aplicará un recargo del 150% sobre el valor correspondiente a los días laborales, tal como indica el decreto N° 550/989.

Temas:

Feriado Uruguay feriados no laborables noviembre

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).
POLÉMICA

Un barco con casi 3.000 vacas uruguayas trancado frente a Turquía: decenas han muerto y hay versiones cruzadas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos